دو سال بعد از بازگشایی پر سروصدا: قند قهستان همچنان تعطیل است
کارخانه‌ی قند قهستان در خراسان جنوبی بعد از حدود دو سال تعطیلی، علیرغم آغاز فصل برداشت چغندر قند، همچنان تعطیل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در خراسان جنوبی گفت: بعد از دو سال انتظار، علیرغم اینکه کار برداشت چغندر قند در خراسان جنوبی و منطقه مرزی درمیان  آغاز شده، هنوز اقدامی برای بازگشایی کارخانه  صورت نگرفته است. 

او با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از قطب‌های مهم تولید چغندر قند در استان خراسان جنوبی است و هرساله بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی این استان به این محصول اختصاص دارد، گفت: آذرماه تا اواخر اسفند ماه زمان برداشت محصول از مزارع چغندر قند به شمار می‌رود. 

طبق اظهارات وی؛ با بازگشایی دوباره کارخانه قند قهستان، علاوه بر اشتغال دست کم ۱۰۰ تا ۲۰۰کارگر شاغل این کارخانه، کشاورزان چغندر کار می‌توانند محصولات تولیدی خود را به جای انتقال به کارخانه‌های قندسازی سایر استانها به این واحد تحویل دهند. 

او با بیان اینکه کارخانه قند قهستان پیش از این ۱۰ سال تعطیل بود که در نهایت هشتم دی‌ماه ۱۴۰۲ با حمایت رئیس جمهور وقت(شهید رئیسی) مجددا شروع به کار کرد اما بعد از چند ماه فعالیت، دوباره فعالیت  خود را متوقف کرد؛ افزود: از قرار معلوم، مدیران خصوصی کارخانه منتظر مرتفع شدن مشکلات قدیمی کارخانه هستند بنابراین تا رفع مشکل حاضر به بازگشایی درب‌های کارخانه نمی‌شوند.

وی همچنین اظهار داشت: تاکنون چندین بار خبر امیدبخش بازگشایی کارخانه، از سوی مسئولان دولتی اطلاع‌رسانی شده اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

 

