در یک کمیسیون مطرح شد؛
حقوق کارگران خارگ به روز شود/ تاخیر پذیرفتنی نیست
بخشدار ویژه خارگ بر پرداخت به موقع حقوق کارگران و صیانت از امنیت شغلی آنها تاکید کرد وگفت: با کارفرمایان متخلفی که پرداخت حقوق کارگران خودرا به تاخیر میاندازند برخورد میکنیم.
به گزارش ایلنا، «نگهدار حسینپور» در نشست کمیسیون کارگری جزیره خارگ در استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت بهموقع حقوق کارگران از اولویتهای اصلی دستگاهها و شرکتهای فعال در منطقه است، خواستار ساماندهی جدی عملکرد شرکتها در این حوزه شد.
وی با اشاره به تأخیر برخی شرکتهای پروژهای در پرداخت حقوق ماههای مهر و آبان کارگران تحت مسئولیت خود، خطاب به واحدهای حراست اظهار کرد: با راهاندازی حساب مشترک، امکان پرداخت منظم و همزمان حقوق کارگران فراهم میشود و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری خواهد شد.
حسینپور با انتقاد از رفتارهای غیرحرفهای کارفرمایان برخی شرکتها گفت: تأخیر در پرداخت حقوق کارگران پذیرفتنی نیست و هیچگونه تعارفی با شرکتهای متخلف نخواهد شد و بر اساس مقررات کمیسیون کارگری وزارت کشور با آنها برخورد قانونی میشود.
بدهیهای معوق برخی شرکتها به کسبه
بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به بدهیهای معوق برخی شرکتها به کسبه و بازار جزیره افزود: گرچه این موضوع بهطور مستقیم در حوزه وظایف کمیسیون کارگری قرار ندارد، اما نارضایتی کسبه جدی است و شرکتها باید بدون تأخیر نسبت به تسویه بدهیها اقدام کنند تا از بروز تبعات اجتماعی جلوگیری شود.
وی در ادامه بر رعایت آئیننامههای ایمنی و ارتقای خدمات رفاهی کارگران در کمپها تأکید کرد و از کارفرمایان خواست بخشنامههای ابلاغی خانه فرهنگ کار را بهطور کامل اجرا کنند.
حسینپور در پایان با قدردانی از همراهی اعضای کمیسیون کارگری، خواستار پیگیری پرونده مربوط به دادنامه ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق نیروهای پیمانکاری شد و تصریح کرد: مصوبات کمیسیون باید بهطور کامل اجرا شود و هیچگونه اهمالکاری در این زمینه قابل قبول نیست.