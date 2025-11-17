خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران پیمانکاری پروژه پتروشیمی چابهار در اعتراض به معوقات مزدی

کد خبر : 1715257
شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه ساخت پتروشیمی چابهار به معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی چابهار صبح امروز دو شنبه (۲۶ آبانماه) با تجمع در محوطه محل کار خود خواستار پیگیری مطالبات معوق خود شدند. 

یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت: حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای پیمانکاری در پروژه پتروشیمی چابهار هستیم که مطالبات مزدی ما در سه ماه گذشته پرداخت نشده است. 

او با بیان اینکه شرکت  از پیمانکاران طرف قرارداد با پروژه پتروشیمی چابهار است که به واسطه شرکت مادر در پروژه‌های مربوط به تجهیز و ساخت پتروشیمی مشارکت دارد، درباره دلایل اجتماع امروز همکارانش گفت: کارگران از کارفرمای اصلی درخواست دارند نظام پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری را زیرنظر داشته باشند و اجازه ندهند که پیمانکاران حقوق کارگران را با این اندازه تاخیر بپردازند. 

او افزود: پیش از این برای پرداخت مطالبات به پیمانکار هشدار داده بودیم، اما ظاهرا مدیریت پروژه هیچ برنامه یا زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت کامل حقوق کارگران ندارد. 

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه در تجمع امروز برخی مسئولان قول دادند بخش کمی از مطالباتمان را پیگیری کنند، گفت: پرداخت ناقص مطالبات، مشکلات ما را حل نمی‌کند؛ ما خواستار دریافت همه معوقات مزدی خود هستیم. 

به گفته این کارگر؛ در این شرایط اقتصادی باید حقوق کارگران به موقع پرداخت شود تا زندگی آن‌ها به مشکل برنخورد و بتوانند از پس هزینه‌های یومیه زندگی بربیایند.

 

