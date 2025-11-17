نرخ مشارکت اقتصادی در سرازیری +جدول

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور آبان ۱۴۰۴ را که حاوی آمارهایی در ارتباط با تغییرات شاخص‌های کلیدی مانند نرخ مشارکت اقتصادی است، منتشر ساخت.

در این گزارش آمده است که نرخ مشارکت اقتصادی کشور با یک درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته (۱۴۰۳) از ۴۱.۸ درصد به ۴۰.۸ درصد در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی گویای میزان بخش فعال اقتصاد کشور است که براساس آن نرخ بیکاری محاسبه می‌شود و هرچه کمتر باشد، تاثیر کاهش نرخ بیکاری را کمتر نشان می‌دهد.

