انتقاد از انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری/ دولت و مجلس چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان صنعت فولادو معدن اصفهان، امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه، در اعتراض به‌عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل اداره کار در اصفهان تجمع کردند.

این بازنشستگان در رابطه با علت اعتراض خود می‌گویند: مخالف ادغام صندوق بازنشستگی فولاد (که زمانی استقلال کامل داشت) به صندوق کشوری و سایر صندوق‌ها هستیم و در این خصوص از دولت و مجلس استمداد می‌طلبیم.

این بازنشستگان با بیان اینکه در نتیجه سیاست‌های مدیران سابق و بحرانی شدن اوضاع صندوق، امروز تلاش مسئولان برای ادغام است، خواستار ارتقای مستمری‌ها، حفظ استقلال صندوق و بهبود خدمات درمانی و اجرای کامل قانون همسان‌سازی شدند و تاکید کردند: انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری مغایر قانون است و ما برای بازگرداندن استقلال دوباره آن تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

آن‌ها با در دست گرفتن پارچه نوشته‌هایی خطاب به نمایندگان مجلس ومسئولان دولتی گفتند؛ « انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری پاک کردن صورت مسئله است نه حل مشکل»، «مشاغل بیماری‌زا در صنعت فولاد در بازنشستگی بدون درمان فولاد، یادآور زمان برده داری است».

انتهای پیام/