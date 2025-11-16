خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تجمع بازنشستگان فولاد مطرح شد؛

انتقاد از انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری/ دولت و مجلس چاره اندیشی کنند

انتقاد از انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری/ دولت و مجلس چاره اندیشی کنند
کد خبر : 1714855
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان صنعت فولاد و معدن اصفهان در اعتراض به‌ عدم تحقق خواسته‌هایشان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان صنعت فولادو معدن اصفهان، امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه، در اعتراض به‌عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل اداره کار در اصفهان تجمع کردند. 

این بازنشستگان در رابطه با علت اعتراض خود می‌گویند: مخالف ادغام صندوق بازنشستگی فولاد (که زمانی استقلال کامل داشت) به صندوق کشوری و سایر صندوق‌ها هستیم و در این خصوص از دولت و مجلس استمداد می‌طلبیم. 

این بازنشستگان با بیان اینکه در نتیجه سیاست‌های مدیران سابق   و بحرانی شدن اوضاع صندوق، امروز تلاش مسئولان برای ادغام است، خواستار ارتقای مستمری‌ها، حفظ استقلال صندوق و بهبود خدمات درمانی و اجرای کامل قانون همسان‌سازی شدند و تاکید کردند: انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری مغایر قانون است و ما برای بازگرداندن  استقلال دوباره آن تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

آن‌ها با در دست گرفتن پارچه نوشته‌هایی خطاب به نمایندگان مجلس ومسئولان دولتی گفتند؛ « انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری پاک کردن صورت مسئله است نه حل مشکل»، «مشاغل بیماری‌زا در صنعت فولاد در بازنشستگی بدون درمان فولاد، یادآور زمان برده داری است». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ