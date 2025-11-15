بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی(ره)
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی(ره) بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:
باسمهتعالی
«« همنشینی به از کتاب مخواه»»
روز کتاب و کتابخوانی یادآور آن حقیقت بزرگ است که «دانش، زیربنای رشد و ستون استوار تمدنها» است. ملّتهایی که فرهنگ مطالعه را در بنیانهای فکری و اجتماعی خود نهادینه کردهاند، توانستهاند مسیر توسعه، اقتدار و پیشرفت پایدار را هموار سازند. در چنین روزی، بزرگداشت مقام شامخ علامه سید محمدحسین طباطبایی(ره) – فیلسوف برجسته، مفسر کبیر قرآن و یکی از پایهگذاران تفکر نوین اسلامی – فرصتی است تا بار دیگر نقش محوری فکر، قلم و کتاب را در حیات جامعه به یاد آوریم. آثار گرانسنگ ایشان بهویژه تفسیر المیزان، نمونهای روشن از اثرگذاری کتاب در بیدارسازی اندیشهها و تربیت نسلهای فرهیخته است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت این مناسبت مهم، بر این باور است که کتاب و کتابخوانی تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه نیاز اساسی جامعه کار و تولید و ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش آگاهیهای اجتماعی، رشد توانمندیهای فردی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری است. جامعهای که اهل مطالعه باشد، در مسیر پیشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی گامهای استوارتر برمیدارد.
در دنیای امروز که سرعت تحولات علمی، فناورانه و صنعتی بسیار بالاست، کارگران شریف و پرتلاش کشور بیش از هر زمان دیگر به ابزار دانش نیاز دارند. خانه کارگر بر اهمیت آگاهیبخشی، افزایش سواد تخصصی، توسعه مهارتها و تقویت فرهنگ مطالعه در میان کارگران و خانوادههای محترم آنان تأکید میکند؛ چرا که نیروی کار آگاه و مجهز به دانش، بزرگترین سرمایه یک جامعه پویا و پیشرو است.
از اینرو، ضمن دعوت از همه اقشار جامعه بهویژه کارگران عزیز برای توجه بیشتر به کتاب و مطالعه، اعلام میداریم که خانه کارگر همچون گذشته در مسیر گسترش فرهنگ کتابخوانی، حمایت از فعالیتهای آموزشی، ترویج کتابهای تخصصی حوزه کار، و ایجاد بسترهای فرهنگی در واحدهای کارگری، نهایت تلاش خود را بهکار خواهد بست.
در پایان، با ادای احترام به روح بلند علامه طباطبایی(ره) و همه عالمان و فرهیختگانی که عمر خود را وقف ترویج علم و معرفت کردهاند، امیدواریم جامعه عزیز کارگری و همه مردم شریف ایران با انس بیشتر با کتاب، مسیر تعالی فردی، تحکیم بنیان خانواده و شکوفایی اجتماعی را هموارتر سازند؛ که بیتردید آینده روشن ایران از دل صفحات کتاب و آگاهی میگذرد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران