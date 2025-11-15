توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با فوق العاده خاص و کسر مالیات از رفاهیات

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مصاحبه‌ای در رابطه با فوق العاده خاص کارمندان گفت: ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به موضوع «فوق‌العاده خاص» پرداخته است، اما باید توجه داشت که در این ماده صرفاً به دولت اجازه انجام این اقدام داده شده است. در حال حاضر تلاش ما بر این است که در این مسیر حرکت کنیم، هرچند لازم است شرایط بودجه‌ای کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

او افزود: رویکرد دولت درخصوص حقوق کارمندان، که رئیس‌جمهور نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند، حرکت به سمت «پرداخت مبتنی بر عملکرد» است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم که به «بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت بر اساس عملکرد» مربوط می‌شود، هفته گذشته در دولت تصویب شده است. پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تلاش خواهیم کرد بخشی از مزایای غیرحکمی را نیز به ضریب سالیانه مرتبط کنیم؛ ضریبی که معمولاً در ابتدای هر سال افزایش می‌یابد. مطالبه شما درخصوص اضافه‌شدن ضرایب جدید نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

رفیع‌زاده همچنین با بیان اینکه رفاهیات در فیش‌های حقوقی بازنشستگان، مشمول کسور نمی‌شود گفت: در رابطه با اینکه رفاهیات و اضافه‌کار کارکنان نیز مشمول کسور شود بحثی وجود دارد. باید توجه داشت که فرد پس از بازنشستگی، تقریباً تمام دریافتی‌هایش مشمول کسور می‌شود. این بدان معناست که حقوق فرد پس از بازنشستگی به‌طور ناگهانی نصف نمی‌شود. همان‌گونه که مستحضرید، دریافتی کارمندان از دو بخش تشکیل می‌شود: حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافه‌کار که معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد مجموع دریافتی را تشکیل می‌دهد. درحال‌حاضر بخش دوم مشمول کسور نیست و در صورت اصلاح این روند، کمک بسیار بزرگی خواهد بود.

