کارگران ترمینال غرب تهران: وعده رسمی شدن در حد حرف باقی ماند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترمینال غرب تهران که نظافت فضای سبز و بخش‌های مختلف آن برعهده شهرداری است، محل فعالیت جمعی از کارگران است؛ این کارگران درباره شرایط خود به خبرنگار ایلنا می‌گویند مدت‌هاست در انتظار وعده رسمی شدن هستند و هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

یکی از کارگران حاضر در ترمینال با اشاره به پایان قرارداد پیمانکار گفت: مدتی است قرارداد ما به پایان رسیده و وضعیت کاری‌مان با پیمانکار جدید نامشخص است.

او افزود: شهرداری بارها وعده داده که به زودی ما را رسمی خواهد کرد، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی ندیده‌ایم.

این کارگران هریک چندین سال سابقه کار دارند اما همچنان پیمانکاری هستند و با آمدن هر پیمانکار جدید به مجموعه، نگرانی‌ها بابت آینده اوج می‌گیرد: آیا پیمانکار جدید با کارگران فعلی قرارداد می‌بندد؟!

