کارگران ترمینال غرب تهران: وعده رسمی شدن در حد حرف باقی ماند!

کارگران ترمینال غرب تهران: وعده رسمی شدن در حد حرف باقی ماند!
کارگران ترمینال غرب تهران از وعده‌های بی‌پایه‌ی مسئولان گلایه دارند؛ آن‌ها می‌گویند ماه‌هاست در انتظار رسمی شدن هستند، اما شهرداری هنوز هیچ اقدام عملی برای بهبود وضعیت شغلی آن‌ها انجام نداده و بلاتکلیفی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترمینال غرب تهران که نظافت فضای سبز و بخش‌های مختلف آن برعهده شهرداری است، محل فعالیت جمعی از کارگران  است؛ این کارگران درباره شرایط خود به خبرنگار ایلنا می‌گویند مدت‌هاست در انتظار وعده رسمی شدن هستند و هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است. 

یکی از کارگران حاضر در ترمینال با اشاره به پایان قرارداد پیمانکار گفت: مدتی است قرارداد ما به پایان رسیده و وضعیت کاری‌مان با پیمانکار جدید نامشخص است.

او افزود: شهرداری بارها وعده داده که به زودی ما را رسمی خواهد کرد، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی ندیده‌ایم.

این کارگران هریک چندین سال سابقه کار دارند اما همچنان پیمانکاری هستند و با آمدن هر پیمانکار جدید به مجموعه، نگرانی‌ها بابت آینده اوج می‌گیرد: آیا پیمانکار جدید با کارگران فعلی قرارداد می‌بندد؟!

 

