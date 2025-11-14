اعتراض کارگران معدن زرشوران تکاب/ مزایای مزدی نمی گیریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته تعدادی از کارگران معدن طلای زرشوران، در اعتراض به محرومیت از مزایای رفاهی و بی‌توجهی به مصوبات رفاهی، در مقابل ورودی این معدن تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: از مزایای مزدی قانونی محرویم؛ ضمن اینکه عدالت در مجموعه رعایت نمی‌شود؛ کارکنان رسمی کارخانه بیشتر از ما کارگران که کار سخت معدن را برعهده داریم مزد و مزایای مزدی می‌گیرند؛ ما خواستار رفع تبعیض هستیم.

به گفته کارگران، «آیین‌نامه رفاهی کارکنان» واحدهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای آن‌ها اجرایی نمی‌شود.

کارگران معدن زرشوران از برگزاری جلساتی با مدیران محلی و معدن خبر دادند و افزودند: امیدواریم به مطالبات ما در آینده نزدیک پاسخ دهند و وضعیت حقوقی‌مان بهبود یابد.

