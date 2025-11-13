اسماعیل گرجیپور عضو هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی شد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی حکمی اسماعیل گرجیپور را به عنوان عضو هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و مسئول پیگیری و اجرای راهبردها و خطمشیهای هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، در متن حکم وزیر آمده است:
«از جنابعالی انتظار میرود با اتکاء به تجارب و دانش انباشته در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نسبت به راهبری، پیگیری و اجرای راهبردها و خطمشیهای هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه اهتمام ورزید. اختیارات جنابعالی بر اساس مفاد اساسنامه سازمان، شامل بررسی، تصویب و تفریغ بودجه و صورتهای مالی، نظارت بر عملکرد مؤسسات و شرکتهای تابعه، بررسی و تصویب آییننامهها و مقررات داخلی، تصمیمگیری درباره موضوعات و مأموریتهای سازمانی در حوزههای مرتبط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأتمدیره است.»
گفتنی است اسماعیل گرجیپور پیش از این، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.