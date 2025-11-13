بستری شدن یکی از نیروهای آتش نشانی سنندج در بیمارستان بر اثر خودسوزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم آبان)، یکی از نیروهای آتش‌نشانی شهرداری سنندج در محل کار خود دست به خودسوزی زد.

همکاران این کارگر او را به بیمارستان منتقل کردند؛ برخی منابع، هویت او را «شاهو صفری» و علت این اقدام را وضعیت مزدی و حقوقی اعلام کرده اند.

در عین حال، بختیار شافعی، رئیس سازمان آتش نشانی سنندج، در این رابطه اعلام کرده است: یکی از نیروهای آتش‌نشانی شهرداری سنندج در داخل خود سازمان آتش‌نشانی، اقدام به خودسوزی کرد که با توجه به اینکه کارکنان ما در مکان حضور داشتند، به سرعت وارد عمل شدند و آسیب این فرد جزئی بوده است.

وی افزود: این فرد در حال حاضر وضعیت مساعدی دارد و در بیمارستان تحت مداوا است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری سنندج گفت: علت و انگیزه اصلی این شخص از این اقدام در حال حاضر برای ما مشخص نشده است.

