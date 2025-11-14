سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۵۰ کارگر پیمانکاری واحد خدمات پتروشیمی جم در استان بوشهر که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «نیرو رسان آب خاک هستی» فعالیت دارند ،نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایا در مقایسه با کارگران استخدامی انتقاد دارند. آن‌ها همچنین خواهان عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هستند.

به گفته کارگران؛ شرکت «نیرو رسان آب وخاک هستی» تحت مسئولیت «شرکت جم صنعت کاران» از شرکتهای طرف قرارداد با شرکت اصلی (پتروشیمی جم) در حوزه تعمیرات، نگهداری و نصب است که حدود هزار کارگر تحت مسئولیت دارد که از همه مزایای قانونی و خدمات عرفی و رفاهی بهرمند هستند.

آن‌ها با بیان اینکه ما برای پتروشیمی جم کار می‌کنیم اما به عنوان نیروی این پتروشیمی شناخته نمی‌شویم ادامه دادند: در حالیکه نیروهای خدماتی بیشترین و سخت‌ترین کار را انجام می‌دهند، حقوق بسیار ناچیزی نسبت به نیروهای قرارداد مستقیم و رسمی دریافت می‌کنند.

