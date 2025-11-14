چرا کارگران فصلی قدرت سازماندهی ندارند؟

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه موسسه «دموکراسی باز»، با انتشار گزارشی تحت عنوان «کیفرخواستی علیه جنبش اتحادیه‌های کارگری؛ چرا هیچ‌کس کارگران فصلی را سازماندهی نمی‌کند» به انتقاد از رویه‌های اتحادیه‌های کارگری در عدم ایجاد تشکل برای کارگران فصلی و بی‌ثبات‌کار پرداخته است.

در این گزارش آمده است: کارگران مزرعه‌ها و باغات به دلیل ایجاد موانع برای عضویت در اتحادیه‌ها، حق اعتراض ندارند.

برای مثال، از زمان ورود به بریتانیا به بازار کشت و صنعت در بولیوی برای گرفتن نیروی کار ماهر در حوزه کار در مزرعه و باغات و انتقال آن‌ها به انگلستان، فشار بر کارگران این کشور بسیار بیشتر شده است. آنان چه در بولیوی و چه در انگلیس، هیچ ابزاری برای دفاع از منافع خود ندارند.

جولیا، که اصالتاً اهل بولیوی است، پس از آنکه یک استخدام‌کننده انگلیسی به او قول داد که هفته‌ای ۵۰۰ پوند برای چیدن میوه به او حقوق بدهد، برای کار به مزرعه‌ای آمده است. اما، در دو هفته اول حضورش در مزرعه، ۱۵۰ پوند به او پرداخت شده و به او که قرارداد نداشته، گفته‌اند که اگر ناراضی است می‌تواند از این کار خارج شود!

این حقوق ناچیز و سایر شرایط نامناسب کاری، او و ۹۰ همکارش را به اعتصاب واداشته. این اقدام اعتصابی باعث تعجب رسانه‌های انگلیسی شده اما در نهایت به جایی نرسیده است.

باوجود غافل‌گیرکننده بودن اعتصاب، این اقدام بدون هیچ حمایتی از سوی نهادهای مدنی یا اتحادیه‌ها باقی ماند و تلاش‌های آن‌ها خیلی زود بی‌نتیجه شد. برخی به آمریکای لاتین بازگشتند؛ برخی دیگر هم با پول کمی در جیب، سر از محلات خطرناک بی‌خانمان‌ها در لندن درآوردند.

جولیا به دلیل انفعال دولت انگلیس و سفارت بولیوی در این کشور بیش از دو سال پس از آن، به تحقیقات موسسه Gangmasters کمک کرد و شکایتی در سازمان سوءاستفاده از نیروی کار ثبت کرده که البته هنوز به نتیجه نرسیده است. بی‌تفاوتی آشکار جامعه مهاجرپذیر نسبت به وضعیت کارگران فصلی و مزارع، او را غافل‌گیر کرده است.

جولیا به دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی (TBIJ) و «موسسه انگلیسی فراتر از قاچاق و برده‌داری» مراجعه کرده و در آنجا به کارشناس موسسه ما یعنی openDemocracy گفته است: «من متوجه شدم که در این کشور باید برای اجرای عدالت مبارزه کنید.»

در ماه ژانویه امسال، جولیا و حدود ۱۰ نفر از همکاران سابقش، در اعتراض به شرکت Haygrove، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میوه در بریتانیا، در مقابل وزارت کشور اعتراض کردند.

این کارگران که همگی اصالتاً اهل آمریکای لاتین هستند، کمپینی با نام «عدالت فصلی نیست» راه‌اندازی کردند که خواستار پایان دادن به استثمار در مزارع و حق قربانیان برده‌داری مدرن برای ماندن در بریتانیا شده است.

این گروه همچنین بخشی از یک ادعای دادگاه کار علیه مزرعه است و اعضای پارلمان را در مورد تجربیات خود توجیه کرده است. Haygrove این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که استانداردهای بالای رفاه را تضمین می‌کند.

او و همکارانش به این نتیجه رسیدند که نه در انگلستان و نه در بسیاری از دیگر کشورها، امکان سازماندهی کارگران مزارع و نیروهای فصلی وجود ندارد. مسئله‌ای که باید روزی حل شود....

انتهای پیام/