یکی از کارگران شرکتی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در تماس با خبرنگار ایلنا، به نمایندگی از همکاران خود گفت: از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ، بعد از گذشت سه سال خبری نیست. در آخرین پیگیری‌هایی که از مسئولان سازمان آب و برق خوزستان به عنوان کارفرمای اصلی انجام داده‌ایم، آن‌ها ضمن دادن وعده برای پیگیری خواسته‌هایمان، مدعی‌ شدند مشکلات‌مان در حال پیگیری است اما تبدیل وضعیت ما ۱۳۰ کارگر همچنان مسکوت مانده است.

او با بیان اینکه کارگران شرکتی با تمام توان و تعهد، با حقوق بسیار کمتر از نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم کار می‌کنند اما سالهاست از حق تبدیل وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند، افزود: مدیریت سازمان آب و برق خوزستان به دفعات به ما کارگران شرکتی وعده تبدیل وضعیت داده است و کارگران فقط وعده می‌شنوند اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی برای رفع مشکلات‌مان انجام نداده‌اند.

این کارگر شرکتی زه کشی کارون بزرگ با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و همکارانش گفت: ما ۱۳۰ کارگر که در شرایط سخت با حداقل ۱۵ سال سابقه کار مشمول طرح تبدیل وضعیت هستیم، علیرغم طی مراحل اداری و انجام گزینش، به دلایل مختلف هنوز تبدیل وضعیت نشده‌ایم.

وی افزود: برخی مسئولان سازمان آب و برق خوزستان در پاسخ به برخی از کارگران شرکتی گفته‌اند، به دلیل کمبود بودجه شرایط تبدیل وضعیت را ندارید. این در حالیست که پیش از این تعداد زیادی از همکاران شرکتی‌مان تبدیل وضعیت شده‌اند و فقط ما باقی مانده‌ایم.

این کارگر همچنین خواستار رفع تبعیض و تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی مشمول طرح آبیاری کارون بزرگ شد و به نیابت از همکاران خود افزود: کارگران شرکتی زه کشی کارون بزرگ در حالی چندین سال در انتظار اجرای این طرح هستند؛ آن‌ها انتظار داشتند مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری از کارون بزرگ که از ۹ ماه پیش تغییر کرده به موضوع تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری با دقت بیشتر رسیدگی می‌کرد؛ بااین حال ما کارگران پیمانکاری همچنان در شرایط سخت‌ و با کمترین حقوق و امکانات کار می‌کنیم و خبری از بهبود وضعیت نیست.

انتهای پیام/