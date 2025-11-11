خبرگزاری کار ایران
مرگ یک کارگر راننده بر اثر انفجار تانکر سوخت/ پنج نفر زخمی شدند

مرگ یک کارگر راننده بر اثر انفجار تانکر سوخت/ پنج نفر زخمی شدند
کد خبر : 1712666
صبح امروز بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، یک کارگر راننده کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، بر اثر حریق تانکر حمل سوخت در جاده کمربندی یزد، روبروی شهرک صنعتی، یک کارگر راننده جان باخت و پنج نفر دیگر زخمی شدند. 

سعید پاک سرشت (رئیس آتش‌نشانی شهرداری یزد) در این رابطه گفت: این حادثه صبح امروز سه شنبه (۲۰ آبان ماه) برای یک تریلی حامل سوخت بر اثر برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو شامل چند دستگاه خودرو سنگین و سبک رخ داد که در نتیجه آن یک کارگر راننده جان باخت و پنج نفر سرنشین خودرو سواری زخمی شدند.

 

