مرگ یک کارگر راننده بر اثر انفجار تانکر سوخت/ پنج نفر زخمی شدند

به گزارش ایلنا، بر اثر حریق تانکر حمل سوخت در جاده کمربندی یزد، روبروی شهرک صنعتی، یک کارگر راننده جان باخت و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

سعید پاک سرشت (رئیس آتش‌نشانی شهرداری یزد) در این رابطه گفت: این حادثه صبح امروز سه شنبه (۲۰ آبان ماه) برای یک تریلی حامل سوخت بر اثر برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو شامل چند دستگاه خودرو سنگین و سبک رخ داد که در نتیجه آن یک کارگر راننده جان باخت و پنج نفر سرنشین خودرو سواری زخمی شدند.

