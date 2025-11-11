خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تا هشت ماه دستمزد معوقه؛

اعتراض کارگران بنگلادشی به سوءاستفاده سیستماتیک شرکت‌های مالزیایی

اعتراض کارگران بنگلادشی به سوءاستفاده سیستماتیک شرکت‌های مالزیایی
کد خبر : 1712519
لینک کوتاه کپی شد.

حدود صد کارگر بنگلادشی روز دوشنبه در داکا تجمع کردند و خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، جبران خسارت و پایان سوءاستفاده از کارگران مهاجر شدند. ا

به گزارش ایلنا به نقل از اسوشیتدپرس، حدود صد کارگر بنگلادشی که در شرکت‌های مالزیایی کار می‌کردند، روز دوشنبه تجمع کردند تا خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، جبران خسارت و پایان سوءاستفاده از کارگران مهاجر شوند. این اعتراض در مقابل وزارت رفاه مهاجران و اشتغال خارج از کشور بنگلادش برگزار شد و توسط گروه شبکه رفاه مهاجران که برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر فعالیت می‌کند، سازماندهی شده بود. 

کارگران گفتند که این اعتراضِ چهارصد و سی و یک کارگر بنگلادشی است که توسط دو شرکت مالزیایی به نام‌های مدی‌سرام (تولیدکننده دستکش‌های پزشکی و صنعتی) و کاواگوچی مانوفاکچرینگ مورد استثمار قرار گرفته‌اند. برخی از کارگران حقوق خود را برای چند ماه یا حتی تا هشت ماه دریافت نکرده‌اند. 

یکی از شرکت‌ها، مدی‌سرام، دستکش‌های پزشکی، صنعتی و خانگی تولید می‌کند و گفته شده که یکی از مشتریان بزرگ آن شرکت انسِل استرالیا است.

کارگران خواستار اقدام فوری مقامات بنگلادش، مالزی و خریداران بین‌المللی شدند تا حقوق‌شان رعایت و جبران خسارت صورت گیرد. 

تجمع‌کنندگان تاکید کردند که هدف از این اعتراض، پایان دادن به سوءاستفاده سیستماتیک از کارگران مهاجر و ایجاد شرایط عادلانه برای همه کارگران است. این اعتراض بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است و نگرانی‌ها درباره وضعیت کارگران مهاجر در زنجیره‌های تولید جهانی را افزایش داده.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ