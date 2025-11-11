به گزارش ایلنا به نقل از اسوشیتدپرس، حدود صد کارگر بنگلادشی که در شرکت‌های مالزیایی کار می‌کردند، روز دوشنبه تجمع کردند تا خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، جبران خسارت و پایان سوءاستفاده از کارگران مهاجر شوند. این اعتراض در مقابل وزارت رفاه مهاجران و اشتغال خارج از کشور بنگلادش برگزار شد و توسط گروه شبکه رفاه مهاجران که برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر فعالیت می‌کند، سازماندهی شده بود.

کارگران گفتند که این اعتراضِ چهارصد و سی و یک کارگر بنگلادشی است که توسط دو شرکت مالزیایی به نام‌های مدی‌سرام (تولیدکننده دستکش‌های پزشکی و صنعتی) و کاواگوچی مانوفاکچرینگ مورد استثمار قرار گرفته‌اند. برخی از کارگران حقوق خود را برای چند ماه یا حتی تا هشت ماه دریافت نکرده‌اند.

یکی از شرکت‌ها، مدی‌سرام، دستکش‌های پزشکی، صنعتی و خانگی تولید می‌کند و گفته شده که یکی از مشتریان بزرگ آن شرکت انسِل استرالیا است.

کارگران خواستار اقدام فوری مقامات بنگلادش، مالزی و خریداران بین‌المللی شدند تا حقوق‌شان رعایت و جبران خسارت صورت گیرد.

تجمع‌کنندگان تاکید کردند که هدف از این اعتراض، پایان دادن به سوءاستفاده سیستماتیک از کارگران مهاجر و ایجاد شرایط عادلانه برای همه کارگران است. این اعتراض بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است و نگرانی‌ها درباره وضعیت کارگران مهاجر در زنجیره‌های تولید جهانی را افزایش داده.

