تا هشت ماه دستمزد معوقه؛
اعتراض کارگران بنگلادشی به سوءاستفاده سیستماتیک شرکتهای مالزیایی
حدود صد کارگر بنگلادشی روز دوشنبه در داکا تجمع کردند و خواستار پرداخت دستمزدهای عقبافتاده، جبران خسارت و پایان سوءاستفاده از کارگران مهاجر شدند. ا
به گزارش ایلنا به نقل از اسوشیتدپرس، حدود صد کارگر بنگلادشی که در شرکتهای مالزیایی کار میکردند، روز دوشنبه تجمع کردند تا خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، جبران خسارت و پایان سوءاستفاده از کارگران مهاجر شوند. این اعتراض در مقابل وزارت رفاه مهاجران و اشتغال خارج از کشور بنگلادش برگزار شد و توسط گروه شبکه رفاه مهاجران که برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر فعالیت میکند، سازماندهی شده بود.
کارگران گفتند که این اعتراضِ چهارصد و سی و یک کارگر بنگلادشی است که توسط دو شرکت مالزیایی به نامهای مدیسرام (تولیدکننده دستکشهای پزشکی و صنعتی) و کاواگوچی مانوفاکچرینگ مورد استثمار قرار گرفتهاند. برخی از کارگران حقوق خود را برای چند ماه یا حتی تا هشت ماه دریافت نکردهاند.
یکی از شرکتها، مدیسرام، دستکشهای پزشکی، صنعتی و خانگی تولید میکند و گفته شده که یکی از مشتریان بزرگ آن شرکت انسِل استرالیا است.
کارگران خواستار اقدام فوری مقامات بنگلادش، مالزی و خریداران بینالمللی شدند تا حقوقشان رعایت و جبران خسارت صورت گیرد.
تجمعکنندگان تاکید کردند که هدف از این اعتراض، پایان دادن به سوءاستفاده سیستماتیک از کارگران مهاجر و ایجاد شرایط عادلانه برای همه کارگران است. این اعتراض بازتاب وسیعی در رسانهها داشته است و نگرانیها درباره وضعیت کارگران مهاجر در زنجیرههای تولید جهانی را افزایش داده.