مدیران خودرو
تجمع کارکنان بهزیستی در استان‌های مختلف

تجمع کارکنان بهزیستی در استان‌های مختلف
کارکنان بهزیستی در استان‌های مختلف از جمله خراسان و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان بهزیستی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز (بیستم آبان) در استان‌های مختلف از جمله خراسان، اصفهان و فارس خبر دادند. 

این کارکنان به حقوق‌های پایین و تبعیض در پرداخت‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: قانون در مورد کارکنان بهزیستی اجرا نمی‌شود.

یکی از کارکنان بهزیستی استان تهران در مورد وضعیت شغلی و دستمزدی خود گفت: حکم حقوقی من با مدرک فوق لیسانس و بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت، حدود ۱۴ میلیون تومان است؛ آیا با این پول‌ها می‌شود زندگی کرد؟

او ادامه داد: سازمان بهزیستی، پست‌های مدیریتی را به نیروهایی می‌دهد که از بیرون می‌آورد و نیروهای باتجربه و متخصص سازمان در استان‌ها، در شرایط بدی به سر می‌برند و پیشرفت شغلی ندارند.

نیروهای بهزیستی کشور خواستار بهبود حقوق و دستمزد و رفع تبعیض هستند و معتقدند با این حقوق‌ها انگیزه‌ای برای کار شایسته و بهره‌ور باقی نمی‌ماند.  

 

