خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
کد خبر : 1712303
لینک کوتاه کپی شد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

یازدهم نوامبر (۲۰ آبان‌ماه)، به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یادآور جایگاه والا و نقش سرنوشت‌ساز علم در پیشرفت تمدن بشری و استقرار صلح و عدالت پایدار در سراسر جهان است. این روز فرصتی است تا ملت‌ها و دولت‌ها، اندیشمندان و کارگران، دانشجویان و دانش‌آموزان، و همه اقشار جامعه، بار دیگر اهمیت علم را به عنوان نیرویی سازنده، انسان‌محور و صلح‌گستر بازشناسند و در مسیر گسترش آن گام بردارند. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با باور راسخ به اینکه علم بدون عدالت، و توسعه بدون صلح، بی‌معنا و ناپایدار است، بر این نکته تأکید می‌نماید که علم باید در خدمت انسانیت، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و رشد پایدار ملت‌ها قرار گیرد. علم، هنگامی که با اخلاق، وجدان انسانی و تعهد اجتماعی همراه باشد، نه تنها به پیشرفت مادی کشورها می‌انجامد، بلکه راه را برای صلح جهانی، کاهش نابرابری‌ها، و گسترش تفاهم میان ملت‌ها هموار می‌سازد. 

در دنیای پرچالش امروز که بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی در گوشه و کنار جهان جریان دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از کرامت انسان و توسعه پایدار است. علم، زبان مشترک ملت‌هاست و می‌تواند فراتر از مرزهای سیاسی و فرهنگی، ملت‌ها را در مسیر صلح و همزیستی یاری کند. 

خانه کارگر بر این باور است که نقش جامعه کارگری و خانواده‌های آنان در توسعه علمی و صلح جهانی بسیار برجسته است. کارگران، که بازوان توانمند تولید و سازندگی‌اند، در عرصه علم و فناوری نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند. آگاهی علمی، آموزش مداوم، و بهره‌گیری از دانش روز در محیط‌های کار و تولید، به ارتقای بهره‌وری، ایمنی شغلی، و پیشرفت ملی منجر می‌شود. مشارکت آگاهانه کارگران در مسیر علم‌آموزی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. 

همچنین، دانشجویان و دانش‌آموزان، به عنوان نسل پویا و خلاق کشور، باید علم را نه صرفاً ابزاری برای پیشرفت فردی، بلکه مسیری برای خدمت به انسان و تقویت صلح جهانی بدانند. در این مسیر، نقش دولت‌ها و رسانه‌ها نیز بسیار حیاتی است؛ چرا که با ایجاد فضای آزاد علمی، حمایت از پژوهش‌های ملی و بومی، و ترویج گفت‌وگو میان علم و جامعه، می‌توانند پل ارتباطی میان نخبگان و مردم را مستحکم‌تر سازند. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامی‌داشت این روز جهانی، از تمام اقشار جامعه بویژه جامعه شریف کارگری، دانشگاهیان، فرهنگیان و رسانه‌ها دعوت می‌کند تا با گسترش گفتمان علم، عقلانیت و صلح، در مسیر تحقق جهانی عادلانه‌تر، پیشرفته‌تر و صلح‌آمیزتر گام بردارند. 

علم، زمانی در خدمت توسعه و صلح خواهد بود که با انسانیت و عدالت پیوند بخورد، و این رسالتی است که بر دوش همه ماست؛ از کارگران سخت‌کوش و دانشمندان متعهد گرفته تا رسانه‌های آگاه و مدیران مسئول. 

در پایان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم حمایت از پژوهش‌های کاربردی، علم‌محور بودن سیاست‌های توسعه، و گسترش آموزش‌های عمومی علمی برای همه اقشار جامعه تأکید نموده و امید دارد که با همت و همبستگی ملی، علم و صلح، دو بال پرواز ایران اسلامی به سوی توسعه پایدار و عدالت جهانی باشند. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

یازدهم نوامبر – روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ