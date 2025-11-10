بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه بیانیه صادر کرد.
به نام خدا
یازدهم نوامبر (۲۰ آبانماه)، به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یادآور جایگاه والا و نقش سرنوشتساز علم در پیشرفت تمدن بشری و استقرار صلح و عدالت پایدار در سراسر جهان است. این روز فرصتی است تا ملتها و دولتها، اندیشمندان و کارگران، دانشجویان و دانشآموزان، و همه اقشار جامعه، بار دیگر اهمیت علم را به عنوان نیرویی سازنده، انسانمحور و صلحگستر بازشناسند و در مسیر گسترش آن گام بردارند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با باور راسخ به اینکه علم بدون عدالت، و توسعه بدون صلح، بیمعنا و ناپایدار است، بر این نکته تأکید مینماید که علم باید در خدمت انسانیت، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و رشد پایدار ملتها قرار گیرد. علم، هنگامی که با اخلاق، وجدان انسانی و تعهد اجتماعی همراه باشد، نه تنها به پیشرفت مادی کشورها میانجامد، بلکه راه را برای صلح جهانی، کاهش نابرابریها، و گسترش تفاهم میان ملتها هموار میسازد.
در دنیای پرچالش امروز که بحرانهای زیستمحیطی، اقتصادی، و اجتماعی در گوشه و کنار جهان جریان دارد، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از کرامت انسان و توسعه پایدار است. علم، زبان مشترک ملتهاست و میتواند فراتر از مرزهای سیاسی و فرهنگی، ملتها را در مسیر صلح و همزیستی یاری کند.
خانه کارگر بر این باور است که نقش جامعه کارگری و خانوادههای آنان در توسعه علمی و صلح جهانی بسیار برجسته است. کارگران، که بازوان توانمند تولید و سازندگیاند، در عرصه علم و فناوری نیز میتوانند نقشآفرین باشند. آگاهی علمی، آموزش مداوم، و بهرهگیری از دانش روز در محیطهای کار و تولید، به ارتقای بهرهوری، ایمنی شغلی، و پیشرفت ملی منجر میشود. مشارکت آگاهانه کارگران در مسیر علمآموزی، زمینهساز شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
همچنین، دانشجویان و دانشآموزان، به عنوان نسل پویا و خلاق کشور، باید علم را نه صرفاً ابزاری برای پیشرفت فردی، بلکه مسیری برای خدمت به انسان و تقویت صلح جهانی بدانند. در این مسیر، نقش دولتها و رسانهها نیز بسیار حیاتی است؛ چرا که با ایجاد فضای آزاد علمی، حمایت از پژوهشهای ملی و بومی، و ترویج گفتوگو میان علم و جامعه، میتوانند پل ارتباطی میان نخبگان و مردم را مستحکمتر سازند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت این روز جهانی، از تمام اقشار جامعه بویژه جامعه شریف کارگری، دانشگاهیان، فرهنگیان و رسانهها دعوت میکند تا با گسترش گفتمان علم، عقلانیت و صلح، در مسیر تحقق جهانی عادلانهتر، پیشرفتهتر و صلحآمیزتر گام بردارند.
علم، زمانی در خدمت توسعه و صلح خواهد بود که با انسانیت و عدالت پیوند بخورد، و این رسالتی است که بر دوش همه ماست؛ از کارگران سختکوش و دانشمندان متعهد گرفته تا رسانههای آگاه و مدیران مسئول.
در پایان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم حمایت از پژوهشهای کاربردی، علممحور بودن سیاستهای توسعه، و گسترش آموزشهای عمومی علمی برای همه اقشار جامعه تأکید نموده و امید دارد که با همت و همبستگی ملی، علم و صلح، دو بال پرواز ایران اسلامی به سوی توسعه پایدار و عدالت جهانی باشند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
یازدهم نوامبر – روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه