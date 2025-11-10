به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر امروز جمعی از کارکنان و کارمندان بانک مسکن در اعتراض به تفاوت‌های حقوق دریافتی با سایر بانک‌های خصوصی و دولتی و کارکنان بانک مرکزی و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان این بانک، در مقابل ساختمان مرکزی بانک مسکن در تهران تجمع کردند.

از جمله مطالبات مطرح شده این کارکنان در تجمع، اعتراض به عدم شفافیت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق کارکنان بانک مسکن بوده که با وجود پرداخت کسورات از حقوق، فاقد شفافیت و گزارش مالی است. همچنین مبلغ قابل توجه پایان خدمت، مبلغ بیمه عمر و مبالغ مربوط به سایر بیمه‌ها و مبالغ رفاهی طبق آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای کمتر از دیگر بانک‌ها است.

همچنین در این صندوق سرمایه‌گذاری، کارمندان زن از دریافت بیمه عمر سرمایه‌گذاری شده به بازماندگان خود با وجود پرداخت کسورات مشابه کارکنان مرد، محروم هستند که این هم از موارد مورد اعتراض کارمندان بانک مسکن بوده است.

انتهای پیام/