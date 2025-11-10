پیگیریهای ایلنا نشان داد؛
کارگر شهرداری تهران هنوز در بخش مراقبتهای ویژه بستریست/ مرگ بر اثر تصادف ادامه دارد
با گذشت ده روز از حادثه نهم آبان، حال یکی از مصدومان همچنان وخیم است و در بخش مراقبتهای ویژه بستری مانده است؛ در همین مدت نیز یک کارگر دیگر شهرداری تهران در سانحهای جادهای جان باخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صدمات جانی حادثهی تصادف کارگران شهرداری که روز جمعه، نهم آبان رخ داد، همچنان ادامه دارد. در این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند و نُه نفر دیگر مصدوم شدند. مصدومان پس از چند روز از بیمارستان ترخیص شدند، اما با گذشت چند هفته از وقوع حادثه، حال یکی از کارگران شهرداری که به بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شده بود، هنوز مساعد نیست و همچنان در این بخش در بیمارستان فیاضبخش تهران بستری است.
پیگیریهای ایلنا از بیمارستان نشان میدهد با وجود گذشت ده روز از این سانحه، وضعیت عمومی این کارگر تغییری نکرده است.
پس از وقوع این حادثه و با توجه به تعداد بالای تلفات، انتظار میرفت مسئولان شهرداری با دقت بیشتری به موضوع ایمنی کارگران و شرایط کاری آنان توجه کنند و نظارتهای موثرتری اعمال کنند. اما متأسفانه، بازهم در نیمههای آبان یک کارگر دیگر شهرداری در تصادفی دلخراش جان خود را از دست داد.
شهرداری به جای تلاش برای سادهسازی مسئله و فرافکنی بهتر است پیگیریهای خود را افزایش داده و نظارت دقیقتری بر وضعیت کاری نیروهای پیمانکاری و شرایط ایمنی آنان اعمال کند تا از تکرار چنین اتفاقات تلخی جلوگیری شود.