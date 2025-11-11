خبرگزاری کار ایران
رفع مشکل فرانشیز درمان بازنشستگان لشگری/ کد سازمانی حذف شد

رفع مشکل فرانشیز درمان بازنشستگان لشگری/ کد سازمانی حذف شد
با توجه به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز نیروهای مسلح، دریافت فرانشیز بدون درنظر گرفتن نوع عضویت سازمانی برای تمامی بیمه شدگان نیروهای مسلح یکسان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، گفت: با توجه به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز نیروهای مسلح، دریافت فرانشیز بدون درنظر گرفتن نوع عضویت سازمانی برای تمامی بیمه شدگان نیروهای مسلح یکسان است. 

رهبر افزود: این موضوع به دلیل اعتراض مراجعه کنندگان به مراکز درمانی صورت گرفته و در آخرین نسخه ابلاغی سامانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک ساخد، کد نوع عضویت سازمانی حذف  شد و لذا مرکز درمانی و پزشک ارائه دهنده خدمات قادر به تشخیص عضویت سازمانی بیمه شده نیست؛  از این رو امکان دریافت هزینه خارج از ضوابط امکان‌پذیر نیست. 

رهبر همچنین گفت: به دلیلِ نوسانات نرخ ارز و عدم تأمین اعتبار لازم از سوی دولت، در بازه زمانی مشخص از بیماران بستری در بیمارستان‌های نظامی مابه‌التفاوت هزینه پزشکی دریافت می‌شد که اخیرا به دستور ریاست ستادکل نیروهای مسلح، اعتبار لازم برای این منظور تامین و در اختیار ساخد قرار گرفته و مشکل مذکور رفع شده است.

