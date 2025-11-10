معاون اشتغال وزیر کار:
مهارت و دانش تخصصی؛ مولفه اصلی جذب نیروی کار است
کد خبر : 1711908
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهارت و دانش های تخصصی مولفه اصلی جذب نیروی کار دانست.
به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار)، در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه کار شریف اظهار کرد: نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف زمینه بسیار خوبی است برای دانشجویان که قبل از فارغ التحصیلی با شرایط اشتغال و کار آشنا شده و با شناخت کامل جذب کار شوند.
وی افزود: اگر تمرکز بر مهارتهای تخصصی بر روی دانشجویان سال اولی که ابتدای راه هستند، بیشتر شود تا بتوانند مهارتهای خود را افزایش دهند آنها با شناخت بهتر و فرصت بیشتری اقدام به انتخاب مسیر شغلی خود خواهند کرد.
حسینی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر ما بسترهای خوبی برای اشتغال در کشور داریم.
معاون اشتغال وزارت کار اضافه کرد : فناوریهای دیجیتال و بسترها و پلتفرمهایی که همرسانی بین نیروی کار و شرکتها و بنگاهها را بر قرار میکنند همچنین نشستها و نمایشگاههایی که به صورت حضوری اقدام به جذب نیروی کار میکنند.
وی افزود: شاید از نظر مقیاسی این مدل نمایشگاهها افراد کمتری را در بربگیرد اما پایداری بیشتری دارد چون امکان گفتگوی حضوری وجود دارد. تخصص و مهارت بخشی از فضای جذب و اشتغال است و تناسب کار با روحیات فردی موضوع مهمی است که در نمایشگاههای حضوری بیشتر اتفاق میافتد.
معاون وزیر کار افزود: آنچه که برای متقاضیان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه مهم است تخصص، مهارت، دانش و میزان حقوق و دستمزد و مسیر شغلی که برایش تعریف میشود است که جزء فاکتورهای اصلی جذب فرد به شمار میآیند.
نمایشگاه کار شریف، رویدادی است برای تعامل مستقیم کارجو و کارفرما که در این رویداد، سازمانهای شرکتکننده موقعیتهای شغلی مختلف خود را ارائه میکنند و کارجو با مراجعه به نمایشگاه کار علاوه بر کسب اطلاعات درباره شرکتها و ارسال رزومه، با نمایندگان هر سازمان به طور مستقیم گفتوگو میکند.
تاکنون بیش از سیصد سازمان دولتی و خصوصی قریب به چهار هزار نیروی کار خود را طی چهارده دوره نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف جذب کرده است.