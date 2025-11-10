خبرگزاری کار ایران
راه‌اندازی کارخانه «خوراک دام و طیور رویان بهارستان » بعد از دو سال تعطیلی/ ۴۰ کارگر مشغول شدند

کارخانه خوراک دام و طیور رویان بهارستان بعد از دو سال تعطیلی، دوباره آغاز به کار کرد. با راه‌اندازی دوباره‌ی کارخانه، برای دست‌کم ۴۰ کارگر شغل ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد تولیدی «خوراک دام و طیور رویان بهارستان» واقع در شهرستان رفسنجان استان کرمان که از دو سال پیش به دلیل مشکل تامین نشدن مواد اولیه، فعالیت تولیدی آن متوقف و تعطیل شده بود، با حمایت نهاد قضایی و تجهیز اعتبار فعالیت خود را آغاز کرد. 

یک منبع کارگری در استان کرمان گفت: تامین نشدن مواد اولیه، تولید این کارخانه را با چالش مواجه کرده بود اما امروز با حمایت نهاد قضایی، شاهد راه‌اندازی کارخانه هستیم. 

او با بیان اینکه از جمله مزایای راه‌اندازی کارخانه، ایجاد اشتغال و تامین بازار داخلی و خارجی است، افزود: تعدادی کارگر با شروع به کار کارخانه مشغول به کار شده‌اند و قرار است با گسترش فعالیت این کارخانه، به مرور و همزمان با رونق گرفتن تولید، برای تعداد بیشتری از کارگران ایجاد اشتغال شود.

 

