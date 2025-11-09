خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

علت دقیق مرگ ۲ کارگر پارس خزر رشت در دست بررسی است

علت دقیق مرگ ۲ کارگر پارس خزر رشت در دست بررسی است
کد خبر : 1711308
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از بررسی دقیق علل حادثه و توقف فعالیت حوضچه تا ایمن‌سازی کامل خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، علی لقمانی، در تشریح جزییات وقوع حادثه‌ای ناشی از برق‌گرفتگی در شرکت تولیدی پارس‌خزر رشت که منجر به فوت دو نفر از نیروهای انسانی شاغل در این مجموعه شد، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴، بازرسان کار استان در محل وقوع حاضر و بررسی‌های فنی و تخصصی خود را آغاز کردند. 

وی با بین اینکه در زمان وقوع حادثه، پمپ کف‌کش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسی‌های کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بوده‌اند در ادامه افزود: تیم بازرسی کار به همراه سرپرست اداره بازرسی کار استان، با حضور مدیران ارشد شرکت از جمله قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر خدمات فنی و تولید، کارشناس ایمنی و رئیس منابع انسانی، ضمن بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته، مستندات پرسنلی و فنی را مورد بررسی دقیق قرار دادند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داد در روز حادثه، یکی از کارگران خدماتی آقای امین رحیمی (۳۸ ساله، با ۱۳ سال سابقه کار) به همراه ناظر تاسیسات شرکت، آقای معین پستاره (۳۸ساله با ۲ سال سابقه)، حین انجام عملیات نظافت و جلبک‌زدایی حوضچه آب کارخانه دچار برق‌گرفتگی شدند که متأسفانه هر دو نفر جان خود را از دست دادند. 

لقمانی با اشاره به جزئیات حادثه توضیح داد: در زمان وقوع حادثه، پمپ کف‌کش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسی‌های کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بوده‌اند. 

وی افزود: بازرسان کار پس از بررسی میدانی، نسبت به انجام تست‌های ایمنی اقدام و دستور دادند دستگاه‌های مورد استفاده جهت بررسی‌های تخصصی عایق‌بندی و ایمنی به مراکز فنی مورد تأیید ارسال شود. همچنین به شرکت پارس‌خزر اخطار داده شد تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی و تأیید مجدد توسط این اداره کل، از بهره‌برداری مجدد حوضچه و تجهیزات مربوط خودداری نماید. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش، گفت: بازرسان کار استان در همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و بازپرس کشیک دادگستری گیلان در حال پیگیری ابعاد مختلف فنی و حقوقی موضوع هستند و نتیجه نهایی بررسی‌ها پس از تکمیل مراحل کارشناسی اعلام خواهد شد. 

لقمانی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار، مهم‌ترین اولویت در محیط‌های کاری است و کارفرمایان موظف‌اند تمامی تجهیزات برقی و محیط‌های پرخطر را مطابق استانداردهای ایمنی تجهیز و به‌طور مستمر مورد پایش قرار دهند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود. 

وی از کارفرمایان استان خواست؛ بارعایت دقیق الزامات ایمنی جهت صیانت از جان کارگران کوشا باشند و همچنین از بروز عواقبی همچون وقفه در روند تولید و صدور مجازات‌های قضایی نیز جلوگیری نمایند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ