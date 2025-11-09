مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:
علت دقیق مرگ ۲ کارگر پارس خزر رشت در دست بررسی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از بررسی دقیق علل حادثه و توقف فعالیت حوضچه تا ایمنسازی کامل خبر داد.
وی با بین اینکه در زمان وقوع حادثه، پمپ کفکش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسیهای کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بودهاند در ادامه افزود: تیم بازرسی کار به همراه سرپرست اداره بازرسی کار استان، با حضور مدیران ارشد شرکت از جمله قائممقام مدیرعامل، مدیر خدمات فنی و تولید، کارشناس ایمنی و رئیس منابع انسانی، ضمن بازبینی فیلم دوربینهای مدار بسته، مستندات پرسنلی و فنی را مورد بررسی دقیق قرار دادند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اظهار داشت: بررسیها نشان داد در روز حادثه، یکی از کارگران خدماتی آقای امین رحیمی (۳۸ ساله، با ۱۳ سال سابقه کار) به همراه ناظر تاسیسات شرکت، آقای معین پستاره (۳۸ساله با ۲ سال سابقه)، حین انجام عملیات نظافت و جلبکزدایی حوضچه آب کارخانه دچار برقگرفتگی شدند که متأسفانه هر دو نفر جان خود را از دست دادند.
لقمانی با اشاره به جزئیات حادثه توضیح داد: در زمان وقوع حادثه، پمپ کفکش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسیهای کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بودهاند.
وی افزود: بازرسان کار پس از بررسی میدانی، نسبت به انجام تستهای ایمنی اقدام و دستور دادند دستگاههای مورد استفاده جهت بررسیهای تخصصی عایقبندی و ایمنی به مراکز فنی مورد تأیید ارسال شود. همچنین به شرکت پارسخزر اخطار داده شد تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی و تأیید مجدد توسط این اداره کل، از بهرهبرداری مجدد حوضچه و تجهیزات مربوط خودداری نماید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش، گفت: بازرسان کار استان در همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و بازپرس کشیک دادگستری گیلان در حال پیگیری ابعاد مختلف فنی و حقوقی موضوع هستند و نتیجه نهایی بررسیها پس از تکمیل مراحل کارشناسی اعلام خواهد شد.
لقمانی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار، مهمترین اولویت در محیطهای کاری است و کارفرمایان موظفاند تمامی تجهیزات برقی و محیطهای پرخطر را مطابق استانداردهای ایمنی تجهیز و بهطور مستمر مورد پایش قرار دهند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
وی از کارفرمایان استان خواست؛ بارعایت دقیق الزامات ایمنی جهت صیانت از جان کارگران کوشا باشند و همچنین از بروز عواقبی همچون وقفه در روند تولید و صدور مجازاتهای قضایی نیز جلوگیری نمایند.