علت دقیق مرگ ۲ کارگر پارس خزر رشت در دست بررسی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، علی لقمانی، در تشریح جزییات وقوع حادثه‌ای ناشی از برق‌گرفتگی در شرکت تولیدی پارس‌خزر رشت که منجر به فوت دو نفر از نیروهای انسانی شاغل در این مجموعه شد، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴، بازرسان کار استان در محل وقوع حاضر و بررسی‌های فنی و تخصصی خود را آغاز کردند.

وی با بین اینکه در زمان وقوع حادثه، پمپ کف‌کش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسی‌های کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بوده‌اند در ادامه افزود: تیم بازرسی کار به همراه سرپرست اداره بازرسی کار استان، با حضور مدیران ارشد شرکت از جمله قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر خدمات فنی و تولید، کارشناس ایمنی و رئیس منابع انسانی، ضمن بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته، مستندات پرسنلی و فنی را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داد در روز حادثه، یکی از کارگران خدماتی آقای امین رحیمی (۳۸ ساله، با ۱۳ سال سابقه کار) به همراه ناظر تاسیسات شرکت، آقای معین پستاره (۳۸ساله با ۲ سال سابقه)، حین انجام عملیات نظافت و جلبک‌زدایی حوضچه آب کارخانه دچار برق‌گرفتگی شدند که متأسفانه هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

لقمانی با اشاره به جزئیات حادثه توضیح داد: در زمان وقوع حادثه، پمپ کف‌کش و دستگاه کارواش فعال بوده و متأسفانه بررسی‌های کارشناسی نشان داد تجهیزات برقی مورد استفاده فاقد سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) و فیوز حفاظت جان بوده‌اند.

وی افزود: بازرسان کار پس از بررسی میدانی، نسبت به انجام تست‌های ایمنی اقدام و دستور دادند دستگاه‌های مورد استفاده جهت بررسی‌های تخصصی عایق‌بندی و ایمنی به مراکز فنی مورد تأیید ارسال شود. همچنین به شرکت پارس‌خزر اخطار داده شد تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی و تأیید مجدد توسط این اداره کل، از بهره‌برداری مجدد حوضچه و تجهیزات مربوط خودداری نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش، گفت: بازرسان کار استان در همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و بازپرس کشیک دادگستری گیلان در حال پیگیری ابعاد مختلف فنی و حقوقی موضوع هستند و نتیجه نهایی بررسی‌ها پس از تکمیل مراحل کارشناسی اعلام خواهد شد.

لقمانی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار، مهم‌ترین اولویت در محیط‌های کاری است و کارفرمایان موظف‌اند تمامی تجهیزات برقی و محیط‌های پرخطر را مطابق استانداردهای ایمنی تجهیز و به‌طور مستمر مورد پایش قرار دهند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.

وی از کارفرمایان استان خواست؛ بارعایت دقیق الزامات ایمنی جهت صیانت از جان کارگران کوشا باشند و همچنین از بروز عواقبی همچون وقفه در روند تولید و صدور مجازات‌های قضایی نیز جلوگیری نمایند.