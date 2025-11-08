خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین تجمع کارکنان جدیدالاستخدام نفت در پالایشگاه‌های پارس جنوبی

دومین تجمع کارکنان جدیدالاستخدام نفت در پالایشگاه‌های پارس جنوبی
کد خبر : 1711058
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رسمی جدیدالاستخدام در سیزده پالایشگاه گازی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای رسمی جدیدالاستخدام ایثارگر و آزمونی در سیزده پالایشگاه گازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شنبه‌ی گذشته نیز این نیروها برای رسیدن به مطالبات خود تجمع کرده بودند. 

این نیروها اعلام کردند: مواردی مانند بازنگری در ارقام جدول بدواستخدام (اصلاح حقوق کف بگیران)، حذف فوری سمت‌های قائم به شخص و تخصیص سمت‌های سازمانی (اصلاح ساختار+ارتقاء شغلی+انتقال و جابجایی)، انتقال سوابق قبل از استخدام به صندوق بازنشستگی نفت، اجرای کامل ماده ۱۰، اعمال سه ماه کارآموزی در تعیین حقوق افراد مشمول و واجدالشرایط در شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه، اعمال فوق العاده نیروهای تبدیل وضعیت یافته، بازنگری و تکمیل دستورالعمل نحوه تعیین پایه‌شخصی، از مطالبات اصلی ما است.

آن‌ها افزودند: همچنین تعیین دستمزد و پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایای کارگران رسمی مطابق با مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان (اعمال کامل و بدون تحریف فوق العاده‌ها)، اعمال اضافه دستمزد ارتقاء کارگران رسمی، تدوین و ابلاغ و اجرا شیوه‌نامه تسهیلات مسکن کارگران رسمی (تسهیلات مربوطه و موجود در مجموعه مقررات اداری و استخدامی)، انتقال بیمه افراد کبرسن به صندوق بازنشستگی نفت و حذف چشم‌انداز ۱۰ ساله، عدم تبعیض و رسیدگی فوری به وضعیت رفاهی، بهداشت‌ودرمان و محل اسکان، تکمیل کارت حقوق، فوق العاده نوبتکاری برخی گروه‌ها و بهبود عیدی کارگران رسمی، از دیگر  مطالبات تجمع کنندگان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ