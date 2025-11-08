به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای رسمی جدیدالاستخدام ایثارگر و آزمونی در سیزده پالایشگاه گازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شنبه‌ی گذشته نیز این نیروها برای رسیدن به مطالبات خود تجمع کرده بودند.

این نیروها اعلام کردند: مواردی مانند بازنگری در ارقام جدول بدواستخدام (اصلاح حقوق کف بگیران)، حذف فوری سمت‌های قائم به شخص و تخصیص سمت‌های سازمانی (اصلاح ساختار+ارتقاء شغلی+انتقال و جابجایی)، انتقال سوابق قبل از استخدام به صندوق بازنشستگی نفت، اجرای کامل ماده ۱۰، اعمال سه ماه کارآموزی در تعیین حقوق افراد مشمول و واجدالشرایط در شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه، اعمال فوق العاده نیروهای تبدیل وضعیت یافته، بازنگری و تکمیل دستورالعمل نحوه تعیین پایه‌شخصی، از مطالبات اصلی ما است.

آن‌ها افزودند: همچنین تعیین دستمزد و پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایای کارگران رسمی مطابق با مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان (اعمال کامل و بدون تحریف فوق العاده‌ها)، اعمال اضافه دستمزد ارتقاء کارگران رسمی، تدوین و ابلاغ و اجرا شیوه‌نامه تسهیلات مسکن کارگران رسمی (تسهیلات مربوطه و موجود در مجموعه مقررات اداری و استخدامی)، انتقال بیمه افراد کبرسن به صندوق بازنشستگی نفت و حذف چشم‌انداز ۱۰ ساله، عدم تبعیض و رسیدگی فوری به وضعیت رفاهی، بهداشت‌ودرمان و محل اسکان، تکمیل کارت حقوق، فوق العاده نوبتکاری برخی گروه‌ها و بهبود عیدی کارگران رسمی، از دیگر مطالبات تجمع کنندگان است.

