خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید از معدن زغالسنگ «گلیران»/ تولید اختلال دارد

بازدید از معدن زغالسنگ «گلیران»/ تولید اختلال دارد
کد خبر : 1711038
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانداران دو شهرستان سواد کوه و بابل و برخی مدیران شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران ضمن بازدید از معدن زغال سنگ «گلیران»، مشکلات این واحد معدنی را از نزدیک بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، رمضان پاریاو وسید مصطفی میرتبار با همراهی شماری از مدیران شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در بازدید از معدن زغال سنگ گلیران، با گزارش مسئولان و مدیران مربوطه در جریان موانع و مشکلات این واحد معدنی قرار گرفته و قرار شد با کاهش مشکلات منافع این واحد معدنی و کارگران تامین شود. 

آن‌ها همچنین در این بازدید از نزدیک با گفتگو با کارگران در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند و در جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت گلیران، بر لزوم همدلی مدیران و کارگران جهت دستیابی به اهداف مدنظر تاکید کرد. 

از قرار معلوم معدن زغال سنگ گلیران واقع درشهرستان بابل به‌دلیل مشکلات سوخت‌رسانی، نداشتن راه مناسب دسترسی و نبود آنتن‌دهی تلفن همراه با اختلال جدی در تولید مواجه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ