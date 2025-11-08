بازدید از معدن زغالسنگ «گلیران»/ تولید اختلال دارد

به گزارش ایلنا، رمضان پاریاو وسید مصطفی میرتبار با همراهی شماری از مدیران شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در بازدید از معدن زغال سنگ گلیران، با گزارش مسئولان و مدیران مربوطه در جریان موانع و مشکلات این واحد معدنی قرار گرفته و قرار شد با کاهش مشکلات منافع این واحد معدنی و کارگران تامین شود.

آن‌ها همچنین در این بازدید از نزدیک با گفتگو با کارگران در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند و در جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت گلیران، بر لزوم همدلی مدیران و کارگران جهت دستیابی به اهداف مدنظر تاکید کرد.

از قرار معلوم معدن زغال سنگ گلیران واقع درشهرستان بابل به‌دلیل مشکلات سوخت‌رسانی، نداشتن راه مناسب دسترسی و نبود آنتن‌دهی تلفن همراه با اختلال جدی در تولید مواجه است.

انتهای پیام/