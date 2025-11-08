بازدید از معدن زغالسنگ «گلیران»/ تولید اختلال دارد
فرمانداران دو شهرستان سواد کوه و بابل و برخی مدیران شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران ضمن بازدید از معدن زغال سنگ «گلیران»، مشکلات این واحد معدنی را از نزدیک بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، رمضان پاریاو وسید مصطفی میرتبار با همراهی شماری از مدیران شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در بازدید از معدن زغال سنگ گلیران، با گزارش مسئولان و مدیران مربوطه در جریان موانع و مشکلات این واحد معدنی قرار گرفته و قرار شد با کاهش مشکلات منافع این واحد معدنی و کارگران تامین شود.
آنها همچنین در این بازدید از نزدیک با گفتگو با کارگران در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند و در جلسهای با حضور مدیران شرکت گلیران، بر لزوم همدلی مدیران و کارگران جهت دستیابی به اهداف مدنظر تاکید کرد.
از قرار معلوم معدن زغال سنگ گلیران واقع درشهرستان بابل بهدلیل مشکلات سوخترسانی، نداشتن راه مناسب دسترسی و نبود آنتندهی تلفن همراه با اختلال جدی در تولید مواجه است.