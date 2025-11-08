خبرگزاری کار ایران
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران:

شهرداری و پیمانکار در مرگ چهار پاکبان مقصرند/ حمل ۱۸ کارگر در یک نیسان یعنی قصور

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پی جان باختن چهار پاکبان در تصادف هفته گذشته خودروی پاکبانان، گفت: شهرداری مقصر است که هنوز به جای دستگاه‌های مکانیزه از نیروی‌انسانی بدون تجهیزات ایمنی برای نظافت اتوبان‌ها استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، در پی جان باختن چهار پاکبان در تصادف خودروی حامل پاکبانان که جمعه ۹ آبان در غرب تهران رخ داد، سوده نجفی (عضو هیات رییسه شورای شهر تهران) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «درگذشت چهار پاکبان شریف را به خانواده آن‌ها تسلیت می‌گویم. قصور پیمانکار در این حادثه با حمل ۱۸ کارگر در یک نیسان که منجر به واژگونی بر اثر تصادف شد، محرز است اما شهرداری نیز مقصر است که هنوز به جای دستگاه‌های مکانیزه از نیروی‌انسانی بدون تجهیزات ایمنی برای نظافت اتوبان‌ها استفاده می‌کند.»

 

