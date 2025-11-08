بررسی درآمد سال آیندهی بازنشستگان در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان
بررسی سطوح درآمدی سال ۱۴۰۵ و تخصیص بودجه دولت به صندوق با حضور صاحب نظران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز نشست تخصصی بررسی سطوح درآمدی سال ۱۴۰۵ و نحوه تخصیص بودجه دولتی به صندوق، با حضور مدیران صندوق و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
نشست تخصصی بررسی سطوح درآمدی سال ۱۴۰۵ و نحوه تخصیص بودجه دولتی به صندوق، با حضور مهدی فقانی معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی، حمید مدنی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، کارشناسان اداره کل آمار و بودجه صندوق، و پیکانپور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وی برگزار شد.
در این نشست، مهدی فقانی ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف صندوق، بر ضرورت پیشبینی واقعبینانه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی، بازوی حمایتی دولت در تحقق عدالت اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری است و تداوم پایداری مالی آن مستلزم تخصیص بهموقع و متناسب منابع عمومی است.
در ادامه، پیکانپور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تأکید بر اهمیت مأموریت صندوق در حمایت از جامعه هدف، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه از طرحهای هدفمند صندوق که در راستای گسترش چتر بیمه اجتماعی باشد، پشتیبانی میکند.
وی همچنین بر لزوم همکاری میان صندوق و دستگاههای آماری برای تدوین مبانی دقیق محاسبه سطوح درآمدی تأکید کرد و افزود: دادههای صحیح و تحلیلهای علمی، پشتوانه تصمیمات مالی کشور هستند و صندوق بیمه اجتماعی از این منظر نقش مهمی در سیاستگذاری رفاهی ایفا میکند.