خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ دو کارگر کارخانه پارس خزر رشت بر اثر برق گرفتگی

مرگ دو کارگر کارخانه پارس خزر رشت بر اثر برق گرفتگی
کد خبر : 1710853
لینک کوتاه کپی شد.

برق گرفتگی باعث مرگ دو کارگر کارخانه پارس خزر رشت در استان گیلان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برق‌گرفتگی در کارخانه پارس خزر رشت در استان گیلان، منجر به مرگ دو کارگر شد. 

از قرار معلوم، دو کارگر متوفی مشغول نظافت حوضچه صنعتی در یکی از واحدهای مجموعه پارس خزر رشت در استان گیلان بودند که ناگهان یکی از کارگران بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه می‌شود و کارگر بعدی که برای نجات وی اقدام می‌کند نیز بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد. 

علیرضا پورسان (سخنگوی اورژانس گیلان ) در تشریح جزئیات این حادثه گفت: دو کارگر ۴۰ و ۳۵ساله در کارخانه دچار برق‌گرفتگی شده بودند که هنگام رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ