مرگ دو کارگر کارخانه پارس خزر رشت بر اثر برق گرفتگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برق‌گرفتگی در کارخانه پارس خزر رشت در استان گیلان، منجر به مرگ دو کارگر شد.

از قرار معلوم، دو کارگر متوفی مشغول نظافت حوضچه صنعتی در یکی از واحدهای مجموعه پارس خزر رشت در استان گیلان بودند که ناگهان یکی از کارگران بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه می‌شود و کارگر بعدی که برای نجات وی اقدام می‌کند نیز بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد.

علیرضا پورسان (سخنگوی اورژانس گیلان ) در تشریح جزئیات این حادثه گفت: دو کارگر ۴۰ و ۳۵ساله در کارخانه دچار برق‌گرفتگی شده بودند که هنگام رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند.

