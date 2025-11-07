به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین جلسه بررسی و ساماندهی فعالان رشته‌های مختلف صنعت ساختمان در قالب «طرح نظام استادکاری ساختمان» اواخر هفته در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

این نشست در سالن اجتماعات اتاق تعاون ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان تأمین اجتماعی، کانون‌های عالی کارگری و انجمن‌های صنفی، موسسه ساماندهی و نظم‌بخشی فعالان صنعت ساختمان، معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران و هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران، با ابراز خرسندی از آغاز اجرای این طرح گفت: کارگران از اقشار زحمتکش و ارزشمند جامعه هستند و باید از حقوقی چون اشتغال پایدار، بیمه، درمان و خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: مشاغل فصلی و غیررسمی بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و ضرورت دارد با اجرای طرح نظام استادکاری، این بخش‌ها نیز در چارچوبی منظم و قانونی سامان یابند.

او همچنین پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای مشترک برای پیگیری این طرح تشکیل و جلسات آن به صورت منظم ادامه یابد.

در ادامه، جمشید دیوسالار، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور و متولی اجرای طرح، به تشریح جزئیات و اهداف آن پرداخت.

وی گفت: موضوع ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی بیش از بیست سال است که در کشور مطرح است و امروز فرصت مناسبی فراهم شده تا با هم‌افزایی نهادهای مختلف، این طرح به مرحله اجرا برسد.

او با ارائه گزارشی تصویری، ظرفیت‌های ایجادشده و دستاوردهای مورد انتظار طرح را توضیح داد و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.

دیوسالار افزود: اجرای طرح نظام استادکاری ساختمان می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات ساختمانی، افزایش امنیت شغلی کارگران، بهبود نظام بیمه و شناسایی مهارت‌های واقعی استادکاران شود.

وی تأکید کرد که اتحادیه سراسری با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مصمم است اجرای این طرح را به‌صورت مرحله‌ای و هماهنگ در سراسر کشور پیش ببرد.

در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاضر هر یک به بیان دیدگاه‌های خود درباره نقش سازمان متبوعشان در عملیاتی‌سازی این طرح پرداختند.

برخی از حاضران با ابراز تأسف از تأخیر چندساله در برگزاری چنین نشست‌هایی، تأکید کردند که با همکاری اتحادیه سراسری و اتاق تعاون ایران، این طرح باید هرچه سریع‌تر در سطح ملی اجرا شود.

آنان ابراز امیدواری کردند با هم‌افزایی نهادهای مرتبط، بتوان نتایج ملموس و مثبتی در ساماندهی بازار کارگران ساختمانی مشاهده کرد.

در پایان جلسه مقرر شد اتحادیه سراسری طی مکاتبه با دستگاه‌های حاضر، ضمن برگزاری جلسات دوجانبه، میزان همکاری و تعهد هر سازمان را مشخص کرده و نتیجه را به ۳۱ استان کشور ابلاغ کند تا در نشست بعدی، اقدامات انجام‌شده تجمیع و مسیر اجرای نهایی طرح نظام استادکاری ساختمان هموار شود.

گفتنی است در این جلسه ابوذر نجفی (نایب‌رئیس اتحادیه سراسری و معاون اجرایی)، رحمان تیموری (دبیر هیئت‌مدیره و نماینده اتحادیه در استان تهران)، یعقوب اسدی (مدیرعامل مؤسسه نظم‌بخشی فعالان صنعت ساختمان و کارگزار اتحادیه)، شهرام تجدد (معاون حقوقی و نماینده اتحادیه در استان فارس) و منوچهر سیفی (مدیرعامل تعاونی صنفی اسلامشهر و نماینده اتحادیه در غرب تهران بزرگ) حضور داشتند.

همچنین بیش از ۴۰ تعاونی صنفی از سراسر کشور به‌صورت ویدئوکنفرانسی در این جلسه مشارکت داشتند.

