خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محجوب: تاکید اساسی بر تامین مسکن کارگران داریم

محجوب: تاکید اساسی بر تامین مسکن کارگران داریم
کد خبر : 1710674
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کل خانه کارگر کشور مسکن را بخش اعظم دغدغه معیشت کارگران دانست و گفت: در تامین مسکن کارگری باید حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی در نظر گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علیرضا محجوب" در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،  اظهارکرد: باید با هم افزایی بیشتر به دولت چهاردهم کمک کنیم.

وی تصریح کرد: تاکید اساسی بر مسئله تامین مسکن کارگران داریم .  قطعا خانه های سازمانی در قالب تعاونی مسکن کارگری کمک بزرگی به این قشر خواهد کرد.
محجوب گفت:  باید به مسئله مسکن نگاه عمیق داشت و سهم مسکن سازمانی را افزایش داد و سختگیری های دستگاه اجرایی در تخصیص زمین نیز کمتر شود.

وی به موضوع ایمنی کارگران اشاره کرد و گفت:  باید آموزش برای ایمنی و مراقبت به حداکثر برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ