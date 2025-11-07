محجوب: تاکید اساسی بر تامین مسکن کارگران داریم

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علیرضا محجوب" در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهارکرد: باید با هم افزایی بیشتر به دولت چهاردهم کمک کنیم.



وی تصریح کرد: تاکید اساسی بر مسئله تامین مسکن کارگران داریم . قطعا خانه های سازمانی در قالب تعاونی مسکن کارگری کمک بزرگی به این قشر خواهد کرد.

محجوب گفت: باید به مسئله مسکن نگاه عمیق داشت و سهم مسکن سازمانی را افزایش داد و سختگیری های دستگاه اجرایی در تخصیص زمین نیز کمتر شود.



وی به موضوع ایمنی کارگران اشاره کرد و گفت: باید آموزش برای ایمنی و مراقبت به حداکثر برسد.

