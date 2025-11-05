به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، جمعی از مرغداران کشور در اعتراض به کمبود نهاده‌های دامی مورد نیاز برای تولید مرغ و تخم‌مرغ، مقابل ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در تهران تجمع کردند.

مرغداران اعلام کردند که حدود دو ماه است نهاده‌های دامی در اختیارشان قرار نگرفته و این مسئله تولید و اشتغال در بخش مرغداری را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

نمایندگان تجمع‌کنندگان در سخنان خود تأکید کردند که طی این مدت هیچ نهاده‌ای بارگذاری نشده و مسئولان مربوطه نیز پاسخی به پیگیری‌های آنان نداده‌اند.

