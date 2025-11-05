تجمع مرغداران مقابل وزارت کشاورزی در اعتراض به وضع نهادههای دامی
مرغداران معترض مشکل خود را دو ماه کمبود نهاده دامی برای تولید معرفی کرده و وضعیت تولید و اشتغال این حوزه را در آستانه بحران ارزیابی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، جمعی از مرغداران کشور در اعتراض به کمبود نهادههای دامی مورد نیاز برای تولید مرغ و تخممرغ، مقابل ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در تهران تجمع کردند.
مرغداران اعلام کردند که حدود دو ماه است نهادههای دامی در اختیارشان قرار نگرفته و این مسئله تولید و اشتغال در بخش مرغداری را با خطر جدی روبهرو کرده است.
نمایندگان تجمعکنندگان در سخنان خود تأکید کردند که طی این مدت هیچ نهادهای بارگذاری نشده و مسئولان مربوطه نیز پاسخی به پیگیریهای آنان ندادهاند.