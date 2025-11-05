خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معوقات مزدی کارگران کارخانه فولاد سیادن/ یک ماه حقوق پرداخت شد

معوقات مزدی کارگران کارخانه فولاد سیادن/ یک ماه حقوق پرداخت شد
کد خبر : 1709958
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران فولاد سیادن از دریافت حقوق شهریورماه خود با تاخیر حدودا ۴۵ روزه خبر دادند.

کارگران فولاد سیادن واقع در ابهر استان زنجان، در حالی از مدت‌ها پیش در انتظار دریافت حداقل بخشی از معوقات مزدی دو ماهه خود بودند که دقایقی قبل یک ماه حقوق شهریور آن‌ها پرداخت شد. 

یکی از کارگران فولاد سیادن ابهر به ایلنا گفت: با وجودی که کارفرما ادعا می‌کرد منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران را ندارد، دقایقی قبل یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را که مربوط به حقوق شهریور ماه می‌شد، پرداخت کردند.

به ادعای وی، کارفرما هنوز دستمزد مهرماه به همراه بخشی از مزایای مزدی سال جاری را به کارگران بدهکار است. 

او با بیان اینکه مسئولان کارخانه پاسخگوی مشکلات کارگران نیستند، افزود: ندادن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی وعدم رعایت بهداشت کار به میزان کافی، بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد سیادن است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ