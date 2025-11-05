معوقات مزدی کارگران کارخانه فولاد سیادن/ یک ماه حقوق پرداخت شد

کارگران فولاد سیادن واقع در ابهر استان زنجان، در حالی از مدت‌ها پیش در انتظار دریافت حداقل بخشی از معوقات مزدی دو ماهه خود بودند که دقایقی قبل یک ماه حقوق شهریور آن‌ها پرداخت شد.

یکی از کارگران فولاد سیادن ابهر به ایلنا گفت: با وجودی که کارفرما ادعا می‌کرد منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران را ندارد، دقایقی قبل یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را که مربوط به حقوق شهریور ماه می‌شد، پرداخت کردند.

به ادعای وی، کارفرما هنوز دستمزد مهرماه به همراه بخشی از مزایای مزدی سال جاری را به کارگران بدهکار است.

او با بیان اینکه مسئولان کارخانه پاسخگوی مشکلات کارگران نیستند، افزود: ندادن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی وعدم رعایت بهداشت کار به میزان کافی، بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد سیادن است.

