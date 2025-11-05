خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل تامین اجتماعی در دیدار با انجمن داروسازان خبرداد:

تامین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را به زودی می‌پردازد

تامین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را به زودی می‌پردازد
کد خبر : 1709804
لینک کوتاه کپی شد.

سالاری در دیدار با اعضای انجمن داروسازان کشور و نمایندگان داروخانه‌ها، پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات مراکز دارویی از سازمان تامین اجتماعی را باتوجه به همکاری اخیر دولت وعده داد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: اوایل هفته آینده مطالبات دو ماه ابتدای سال داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم و با نقد شدن اوراق مصوب دولت، پرداخت مطالبات ماه‌های بعد داروخانه‌ها را هم در اولویت قرار می‌دهیم.

مصطفی سالاری در نشست با اعضای انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بودجه دولت متصل نیست و از آنجایی که باید منابع خود را از طریق وصول حق‌بیمه تأمین کند، افزود: مطالبات ما از دولت، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ دوازده روزه، اجرای دو مرحله متناسب‌سازی در طول یک‌سال گذشته و فضای اقتصادی کشور، وصول منابع تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و به طور مشخص نقدینگی سازمان را با چالش مواجه کرد‌.

وی افزود: کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی به خدمت‌دهندگان و طرفین قرارداد هم سرایت می‌کند و برای ما نیز این وضع و تأخیر در انجام تعهدات مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه اوایل هفته آینده مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم، افزود: همچنین از محل نقد شدن مابقی هفتاد هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باقیمانده مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را پرداخت خواهیم کرد. 

سالاری با تأکید بر اینکه ما در مقابل بیمه‌شدگان و بازنشستگان و خدمت‌دهندگان به آنها مسئول هستیم، اظهار داشت: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مراکز درمانی با شرایط مناسب به فعالیت بپردازند و به بیمه‌شدگان خدمات ارائه دهند.
در ابتدای این نشست، اعضای انجمن داروسازان کشور به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ