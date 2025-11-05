به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: اوایل هفته آینده مطالبات دو ماه ابتدای سال داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم و با نقد شدن اوراق مصوب دولت، پرداخت مطالبات ماه‌های بعد داروخانه‌ها را هم در اولویت قرار می‌دهیم.

مصطفی سالاری در نشست با اعضای انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بودجه دولت متصل نیست و از آنجایی که باید منابع خود را از طریق وصول حق‌بیمه تأمین کند، افزود: مطالبات ما از دولت، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ دوازده روزه، اجرای دو مرحله متناسب‌سازی در طول یک‌سال گذشته و فضای اقتصادی کشور، وصول منابع تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و به طور مشخص نقدینگی سازمان را با چالش مواجه کرد‌.

وی افزود: کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی به خدمت‌دهندگان و طرفین قرارداد هم سرایت می‌کند و برای ما نیز این وضع و تأخیر در انجام تعهدات مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه اوایل هفته آینده مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم، افزود: همچنین از محل نقد شدن مابقی هفتاد هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باقیمانده مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را پرداخت خواهیم کرد.

سالاری با تأکید بر اینکه ما در مقابل بیمه‌شدگان و بازنشستگان و خدمت‌دهندگان به آنها مسئول هستیم، اظهار داشت: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مراکز درمانی با شرایط مناسب به فعالیت بپردازند و به بیمه‌شدگان خدمات ارائه دهند.

در ابتدای این نشست، اعضای انجمن داروسازان کشور به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.