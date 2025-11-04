اطلاعیه ثبت نام آزمون استخدامی برای مراکز درمانی تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، شرکت کار و تامین در نظر دارد به‌منظور تامین حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد موقت شرکتی دعوت به همکاری ‌کند.

شرکت کار و تامین اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون شرکت کار و تامین می‌رساند که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ آغاز و در روز ‌‌یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ پایان می‌پذیرد و آزمون نیز در 25 دی ماه امسال برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

مشاغل مورد نیاز در این‌ آزمون، دارویار، کمک پرستار، دستیار دندانپزشک، منشی بخش و نگهبان است.

ضمنا هرگونه اطلاع‌رسانی بعدی در رابطه با این آزمون از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون شرکت کار و تامین از این نشانی قابل دریافت است.