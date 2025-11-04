بازدید میدری از گروه پژوهش صنعت مدرن و بررسی وضع کارگران

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گروه پژوهش صنعت مدرن (تولید کننده انواع چراغ خودرو) بازدید کرد.

احمد میدری، با هدف رصد برخط وضعیت کارگران استان تهران در ابتدا با حضور در این کارخانه از بخش‌های مختلف و خطوط تولید انواع چراغ خوردو، خطوط مونتاژ چراغ‌های مه‌شکن و… بازدید کرد.

همچنین وی با حضور در آزمایشگاه نور، خواص شیمیایی و مکانیک در جریان چگونگی تست چراغ خودرو قرار گرفت.

میدری علاوه بر بررسی وضعیت شغلی و رفاهی کارگران مجموعه، در ادامه از بخش تولید کارتن مربوط به چراغ‌های خودرو نیز بازدید کرد.

همچنین ظرفیت تولید روزانه گروه پژوهش صنعت مدرن حدود ۳۰ میلیون چراغ، آینه و قطعات جانبی است و در این شرکت در مجموع ۱۵۵۰ نفر مشغول به کار هستند.

