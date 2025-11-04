خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ در جلسه با مسئولان کانون‌های بازنشستگان:

خدمات آتیه سازان به بازنشستگان تامین اجتماعی متوقف نشده است

خدمات آتیه سازان به بازنشستگان تامین اجتماعی متوقف نشده است
کد خبر : 1709363
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که شرکت آتیه‌سازان حافظ نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و شامل مقررات خاص خود است.

به گزارش ایلنا، حسین رنجبران، مدیرعامل آتیه سازان حافظ با حضور در جمع مدیران کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور گفت: با وجود معوقه ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی به آتیه‌سازان حافظ، توقف خدمت به بازنشستگان برای ما مطرح نیست، هرچند فشار زیادی در این زمینه متحمل می‌شویم. 

حسین رنجبران، مدیرعامل شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ  در جمع مدیران کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در انزلی  با بیان اینکه «خدمت به بازنشستگان تأمین اجتماعی افتخار این شرکت است»، گفت: ۲۲ سال سابقه در امر درمان داریم و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از ۳۷۶ بیمه‌گذار ماست. 

وی افزود: ۴۰ شعبه در ۳۱ استان کشور و ۷۱۸ نمایندگی فعال در سراسر کشور داریم. با وجود معوقه ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی به آتیه‌سازان حافظ، توقف خدمت به بازنشستگان برای ما مطرح نیست، هرچند فشار زیادی در این زمینه متحمل می‌شویم. 

رنجبران اظهار کرد: سال گذشته ۸۹۵۸ مرکز طرف قرارداد داشتیم که امسال این رقم به ۱۱۱۲۱ مؤسسه و مرکز رسیده است؛ رشدی ۲۵ درصدی که بیانگر توسعه شبکه درمانی ماست. 

مدیرعامل شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ تصریح کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون پرداخت پول از مراکز طرف قرارداد ما خدمات دریافت می‌کنند؛ در حالی که پیش‌تر این رقم ۶۷ و ۴۰ درصد بود. 

وی یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که شرکت آتیه‌سازان حافظ نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و شامل مقررات خاص خود است. پیش از این، دیوان محاسبات و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز این موضوع را تأیید کرده بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ