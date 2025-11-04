مدیرعامل آتیهسازان حافظ در جلسه با مسئولان کانونهای بازنشستگان:
خدمات آتیه سازان به بازنشستگان تامین اجتماعی متوقف نشده است
سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به همه دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که شرکت آتیهسازان حافظ نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و شامل مقررات خاص خود است.
به گزارش ایلنا، حسین رنجبران، مدیرعامل آتیه سازان حافظ با حضور در جمع مدیران کانونهای کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور گفت: با وجود معوقه ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی به آتیهسازان حافظ، توقف خدمت به بازنشستگان برای ما مطرح نیست، هرچند فشار زیادی در این زمینه متحمل میشویم.
حسین رنجبران، مدیرعامل شرکت بیمه آتیهسازان حافظ در جمع مدیران کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی در انزلی با بیان اینکه «خدمت به بازنشستگان تأمین اجتماعی افتخار این شرکت است»، گفت: ۲۲ سال سابقه در امر درمان داریم و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از ۳۷۶ بیمهگذار ماست.
وی افزود: ۴۰ شعبه در ۳۱ استان کشور و ۷۱۸ نمایندگی فعال در سراسر کشور داریم. با وجود معوقه ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی به آتیهسازان حافظ، توقف خدمت به بازنشستگان برای ما مطرح نیست، هرچند فشار زیادی در این زمینه متحمل میشویم.
رنجبران اظهار کرد: سال گذشته ۸۹۵۸ مرکز طرف قرارداد داشتیم که امسال این رقم به ۱۱۱۲۱ مؤسسه و مرکز رسیده است؛ رشدی ۲۵ درصدی که بیانگر توسعه شبکه درمانی ماست.
مدیرعامل شرکت بیمه آتیهسازان حافظ تصریح کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون پرداخت پول از مراکز طرف قرارداد ما خدمات دریافت میکنند؛ در حالی که پیشتر این رقم ۶۷ و ۴۰ درصد بود.
وی یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به همه دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که شرکت آتیهسازان حافظ نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و شامل مقررات خاص خود است. پیش از این، دیوان محاسبات و معاونت حقوقی رئیسجمهوری نیز این موضوع را تأیید کرده بودند.