حادثه نشت گاز کلر در پتروشیمی اروند/ ۳ کارگر راهی بیمارستان شدند
سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از نشت محدود گاز کلر در یکی از واحدهای پتروشیمی اروند خبر داد و گفت: شرایط تحت کنترل قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز، سه شنبه ۱۳ آبان، حوالی ساعت ۷ صبح نشت محدود گاز کلر در یکی از خطوط فرایندی شرکت پتروشیمی اروند به ایستگاه مرکزی ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اطلاع داده شد که بلافاصله با اقدام سریع تیم‌های عملیاتی ایمنی و آتش‌نشانی، محل حادثه مهار و وضعیت تحت کنترل قرار گرفت. 

به گفته محسن ادیبی، سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پی این حادثه تعدادی از کارکنان دچار مصدومیت سطحی شدند که بلافاصله جهت بررسی و درمان به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتقل شدند و ۳ کارگر نیز به بیمارستان نفت اعزام شدند. 

سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار داشت: این نشت به دلیل همجواری با شرکت پتروشیمی رجال، به بخشی از این مجتمع سرایت کرده و شرایط در پتروشیمی رجال نیز تحت کنترل قرار دارد و خللی در تولید پتروشیمی رجال ایجاد نشده است. 

ادیبی گفت: خللی در روند تولید شرکت مذکور ایجاد نشده است و اطلاعات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

