حضور دبیرکل خانه کارگر در نشست کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی
نشست کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با هدف بررسی راهکارهای تقویت تعامل میان بخش خصوصی و مجلس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر برگزار شد. 

این نشست با حضور علیرضا محجوب، با هدف بررسی راهکارهای تقویت تعامل میان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی و تشریح برنامه‌ها و اهداف کمیسیون در حوزه حمایت از کارفرمایان و توسعه اقتصادی کشور برگزار شد. 

اعضای کمیسیون در این جلسه محورهای کلیدی همکاری با مجلس، از جمله بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را مورد بحث و بررسی قرار دادند و برنامه‌های عملیاتی کمیسیون برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی تشریح شد.

 

