به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر برگزار شد.

این نشست با حضور علیرضا محجوب، با هدف بررسی راهکارهای تقویت تعامل میان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی و تشریح برنامه‌ها و اهداف کمیسیون در حوزه حمایت از کارفرمایان و توسعه اقتصادی کشور برگزار شد.

اعضای کمیسیون در این جلسه محورهای کلیدی همکاری با مجلس، از جمله بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را مورد بحث و بررسی قرار دادند و برنامه‌های عملیاتی کمیسیون برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی تشریح شد.

انتهای پیام/