با هدف افزایش شفافیت انجام شد؛
رونمایی از سامانه هوشمند ارتباط بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی +جزئیات
سامانه یکپارچه و هوشمند ارتباط بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش شفافیت و حدف فرایندهای سنتی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«وحید مجیدی» قائممقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، در هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی وزارت کار نقش دفاتر بازرسی را در اصلاح فرآیندها و پیشگیری از فساد کلیدی دانست.
وی با قدردانی از تلاشهای انجامشده در حوزه بازرسی وزارت کار اظهار کرد: «بازرسیها در کنار رئیس دستگاه، نقش مؤثری در شناسایی و حل مشکلات ایفا میکنند. اگر دفاتر بازرسی در بطن فرآیندها قرار گیرند و بر آنها مسلط باشند، میتوانند از بروز خطاها و فساد جلوگیری کنند.»
مجیدی با اشاره به حساسیت و ظرافت کار بازرسان، افزود: هدف از حضور بازرسان کمک به دستگاه های اجرایی برای اصلاح فرآیندها و ارتقای شفافیت است. اگر فرآیندها سیستمی طراحی شوند، احتمال خطای انسانی به حداقل میرسد.»
قائممقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری با تأکید بر لزوم کاهش تدریجی فساد، تصریح کرد: «ادعای ریشهکنی کامل فساد تا پایان سال، نشاندهنده عدم شناخت از پیچیدگیهای نظام اداری است؛ اما با اصلاح فرآیندها میتوان میزان فساد را هر ساله به سمت صفر هدایت کرد.»
وی، وزارتخانههای بزرگ و سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی، بهزیستی و صندوق های بازنشستگی را نمونهای از ساختارهای عظیم اجرایی دانست و گفت: «این نوع سازمانها با خدمترسانی به میلیونها نفر، تأثیر بسزایی در جامعه دارند.
قائممقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفت: حمایت از اقشار آسیبپذیر، از جمله خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، باید با اولویت و بدون تبعیض انجام شود.»
مجیدی در پایان، بر لزوم همکاری نزدیک مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و بازرسان برای ایجاد نظام شفاف و کارآمد تأکید کرد.
«سجاد سنگسری» مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از راهاندازی سامانه هوشمند و یکپارچه برای تسهیل ارتباط مستقیم بازرسان با مرکز بازرسی وزارت کار خبر داد و گفت: این سامانه گامی کلیدی در جهت اجرای صحیح قوانین، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به روشهای سنتی گزارشدهی است.
وی بازرسان را چشم ناظر وزارت کار دانست و افزود: بازرسان نقش حیاتی در اجرای صحیح قوانین و حفظ شفافیت ایفا میکنند.
سنگسری با اشاره به نبود بستر متمرکز برای ارتباط و گزارشدهی بازرسی، افزود: «در این سامانه، تلاش کردیم راه ارتباطی مستقیمی بین بازرسان و مرکز بازرسی وزارتخانه ایجاد کنیم تا گزارشها به راحتی و بدون واسطه به مرکز ارسال شود.
وی یکی از مشکلات رایج بازرسان را انتقال گزارشها از طریق سطوح میانی یا تلاش برای تنظیم و تعدیل آنها پیش از ارائه به مقامات بالاتر است عنوان کرد و گفت: این ارتباط مستقیم، این چالشها را کاهش میدهد و شرایط را بهبود میبخشد.»
سنگسری خاطرنشان کرد: این سامانه، بخشی از تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور وزیر رفاه برای تقویت نظارت مردمی و اداری است و انتظار میرود با استقرار کامل، کارایی بازرسیها را به طور چشمگیری افزایش دهد.
«کامل داودی» رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمت عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست گزارشی از اجرایی شدن طرح فواد ۱۲۸ در سه استان تهران، البرز و قزوین با هدف افزایش سرعت پاسخگویی و حفظ کرامت شهروندان ارائه کرد.