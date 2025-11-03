به گزارش ایلنا و به نقل از فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU)، این تشکل جهانی به نمایندگی از بیش از ۱۱۰ میلیون کارگر در ۱۳۴ کشور جهان، با کارگران شرکت آمریکایی استارباکس که برای برخورداری از قرارداد جمعی عادلانه مبارزه می‌کنند، قاطعانه اعلام همبستگی کرد.

در این بیانیه آمده است: این کارگران از کالیفرنیا تا سیاتل به مدت چهار سال است که یک کمپین تاریخی برای حفظ کرامت، دستمزد عادلانه و به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری خود در یکی از شناخته‌شده‌ترین برند غذایی جهان به راه انداخته‌اند و همه باید از آن‌ها حمایت کنند.

باریستاها و کارمندان عضو اتحادیه کارکنان استارباکس اکنون بیش از ۱۲۰۰۰ نفر هستند و جنبش آن‌ها در حال رشد است. مبارزه آن‌ها نه تنها برای خودشان، بلکه برای همه کارگرانی است که علیه تاکتیک‌های غیرقابل قبول ضد اتحادیه‌ای مبارزه می‌کنند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعضای وابسته و دوستان خود، همه اتحادیه‌های کارگری مبارز و مستقل، می‌خواهد تا همبستگی کامل خود را با کارگران مبارز استارباکس ابراز کنند.

انتهای پیام/