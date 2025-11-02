به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که حوالی ساعت ۷:۲۳ صبح امروز یکشنبه (۱۱ آبان ماه) در یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع در شهرک مسعودیه خیابان طاهری تهران اتفاق افتاد، ۲ نفر از کارگران و یک آتش نشان دچار مصدومیت شدند.

براساس اعلام سخنگوی آتش نشانی تهران؛ سه مخزن گاز مایع حدود چهار تا پنج هزار لیتری در این کارگاه وجود داشته که قابلیت اشتعال و انفجار بسیار زیادی داشته؛ یکی از این مخازن داخل یک اتاق باری خاور روی زمین قرار گرفته بود اما داخل یک اتاق خاور بود که در این محل ۱۰ تا ۱۵ کپسول گاز مایع دچار آتش سوزی شد.

