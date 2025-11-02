خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مسعودیه تهران رخ داد؛

مصدومیت دو کارگر و یک آتش‌نشان بر اثر انفجار سیلندرهای گاز مایع

مصدومیت دو کارگر و یک آتش‌نشان بر اثر انفجار سیلندرهای گاز مایع
کد خبر : 1708405
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز بر اثر انفجار سیلندرهای گاز مایع در خیابان مسعودیه تهران، دو کارگر و یک آتش نشان دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که حوالی ساعت ۷:۲۳ صبح امروز یکشنبه (۱۱ آبان ماه) در یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع در شهرک مسعودیه خیابان طاهری تهران اتفاق افتاد، ۲ نفر از کارگران و یک آتش نشان دچار مصدومیت شدند. 

براساس اعلام سخنگوی آتش نشانی تهران؛ سه مخزن گاز مایع حدود چهار تا پنج هزار لیتری در این کارگاه وجود داشته  که قابلیت اشتعال و انفجار بسیار زیادی داشته؛ یکی از این مخازن داخل یک اتاق باری خاور روی زمین قرار گرفته بود اما داخل یک اتاق خاور بود که در این محل ۱۰ تا ۱۵ کپسول گاز مایع دچار آتش سوزی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ