به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تی بی اس نیوز، کارگران بندر چاتاگرام در مقابل باشگاه مطبوعاتی شهر دست به اعتصاب غذا زدند تا مخالفت خود را با تصمیم دولت موقت برای اجاره ترمینال NCT و ساحل لالدییا به شرکت اماراتی DP World نشان دهند. این اقدام توسط شورای متحد کارگران بندر چاتاگرام (SKOP) سازمان‌دهی شده است و از ساعت ۹ صبح آغاز شد.

مد آنور حسین، رهبر مرکزی SKOP، گفت: «واگذاری ترمینال NCT به یک شرکت خارجی کاملاً برخلاف منافع ملی است. این ترمینال با سرمایه داخلی و فناوری مدرن ساخته شده و هیچ دلیلی برای اجاره آن وجود ندارد. ما هرگز این تصمیم را نخواهیم پذیرفت.»

کاظی شیخ نورالله بهار، دبیرکل سابق اتحادیه کارکنان بندر، نیز اظهار داشت: «دولت باید از دارایی‌های عمومی حفاظت کند و نه اینکه آن‌ها را به شرکت خارجی اجاره دهد یا بفروشد. این اقدام ما را وادار کرده تا با استفاده از حقوق قانونی خود، اعتراض کنیم.»

تمام سخنرانان، اعتراض به اطلاعیه اخیر پلیس متروپولیتن چاتاگرام مبنی بر محدود کردن تجمع‌ها را اعلام کردند و گفتند که چنین محدودیت‌هایی نمی‌تواند یک حرکت مشروع کارگری را سرکوب کند.

اعتصاب غذا تا بعدازظهر ادامه یافت و کارگران با سر دادن شعارهایی علیه اجاره ترمینال، خواستار لغو فوری تصمیم دولت شدند. آن‌ها همچنین خواستار تضمین روند انتقال قدرت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه شدند.

این ترمینال یکی از مهم‌ترین نقاط تجاری بنگلادش است و اجاره آن به یک شرکت خارجی می‌تواند فعالیت‌های بندری و زنجیره تأمین داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. کارگران هشدار دادند که ادامه این تصمیم ممکن است به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیت‌های بندری و تهدید امنیت شغلی آنان منجر شود.

اعتصاب‌کنندگان اعلام کردند تا زمانی که دولت موقت به خواسته‌هایشان پاسخ ندهد، اعتراضات ادامه خواهد داشت و از مقامات محلی و ملی خواستند که نقش کارگران را در مدیریت ترمینال و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نادیده نگیرند.

