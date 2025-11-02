منابع کارگری در کارخانه «روغن جهان» به خبرنگار ایلنا گفتند: این واحد تولیدی که در شهرستان زنجان فعالیت داشت، شهریور ماه سال ۱۴۰۱با حدود ۱۰۰ کارگر به دلیل مشکلات کمبود مواد اولیه تعطیل و تمامی کارگران آن بیکار شدند.

کارگران بیکار شده این کارخانه که بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، اظهار داشتند: این واحد تولیدی در آخرین دوره فعالیت خود حدود ۱۰۰کارگر شاغل داشت که بعد از اعلام تعطیلی، به یکباره همگی بیکار شدند. شمار زیادی از این کارگران هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و به دنبال بازگشایی کارخانه هستند.

یکی از کارگران بیکار شده گفت: سه سال پیش بود که کارخانه روغن جهان را با این وعده مسئولان که «کارخانه به زودی راه اندازی می‌شود» و «کارگران بیکار شده نگران نباشند و در کارگاه دیگری مشغول به کار می‌شوند» تعطیل شد، اما به‌رغم این همه وعده و وعید هنوز ما کارگران بیکاریم؛ هیچ خبری از بازگشایی محل کار سابق‌مان نیست. در این بین، اخیراً صحبتهایی از برخی مسئولان برای تغییر کاربری این کارخانه‌ آماده تولید شنیده‌ایم؛ گویا اصلا قرار نیست بار دیگر این کارخانه خط تولیدش را راه بیندازد.

او افزود: زمانی (سال ۱۳۹۵) بیش از ۲۰۰کارگر صبح، ظهر و شب به کارخانه می‌رفتند تا دستگاه‌های کارخانه را روشن کنند. با آغاز مشکلات کارخانه که با خصوصی‌سازی همراه شده به مرور تعداد کارگران به ۱۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ تقلیل یافت تا جایی که به دلیل مشکلات مالی شماری از آن کارگران خود خواسته محل کار خود را ترک کرده و تعدادی دیگر که در کارخانه باقی مانده بودندبا توقف فعالیت کارخانه بیکار شده ودر حال حاضر حقوق بیکاری می‌گیرند. آن‌ها دوست دارند این امید را در خودشان زنده نگه دارند که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی بار دیگر در کارخانه روغن جهان کار خواهند کرد، اما امید چندانی وجود ندارد، چراکه بعد گذشت سه سال هیچ نشانه‌‌ی روشنی در مورد بازگشایی مجدد روغن جهان، دیده نمی‌شود.

یکی دیگر از کارگران سابق کارخانه روغن جهان، گفت: قرار نیست کارخانه دوباره راه بیفتد. مدیران کارخانه و مسئولان استانی هیچ تلاشی برای بازگشایی کارخانه نمی‌کنند و این وعده که ما در حال آماده کردن شرایط برای از سر گیری فعالیت کارخانه هستیم، وعده‌ای تو خالی است.

او تاکید کرد: واقعیت این است که مدیریت کارخانه بدهی‌های زیادی به برخی نهادهای دولتی از جمله اداره مالیات دارند. آن‌ها سود خود را در تعطیلی کارخانه و گرفتن وام‌های جدید برای بازگشایی کارخانه می‌دانند؛ کما اینکه ما پیش از این نیز چندین بار شاهد تعطیلی کارخانه بوده ایم.

به گفته وی؛ این واحد صنعتی در شرایطی تعطیل اعلام شد که سال‌ها تولید و بازار فروش خوبی داشت، در حال حاضر نیز همه خطوط تولیدی کارخانه آماده تولید هستند و راه‌اندازی مجدد فقط نیاز به همت مسئولان دارد.

