خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شود +جزئیات

مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شود +جزئیات
کد خبر : 1707290
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسویه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور ماه خبر داد و بر لزوم نظارت جدی معاونین توسعه دانشگاه‌ها بر نحوه هزینه‌کرد این منابع تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در وبینار معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با محوریت بررسی روند پرداخت مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در مرحله اول مبلغ ۱۴.۸ همت و طی دو هفته آینده نیز بخش دیگری از این مطالبات پرداخت خواهد شد که مجموعاً حدود ۴۳ همت است، انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در اسرع وقت و پس از دریافت مبالغ، نسبت به پرداخت مطالبات پرسنلی اقدام کنند.

وی یکی از مشکلات جدی بیمارستان‌ها را تاخیر سازمان‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها دانست و گفت: به طور طبیعی این مهم نیز باعث تاخیر مطالبات پرسنلی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی شده است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر، ۷۰ همت از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب اوراق پرداخت شده که از این میزان، حدود ۴۳ همت متناسب با اسناد ارائه شده برای پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص می‌یابد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت کافی معاونین توسعه دانشگاه‌ها بر فرایندهای مالی خاطرنشان کرد: حداقل ۵۰ درصد از منابع دریافتی باید به مطالبات پرسنلی، حدود ۳۵ درصد به حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و ۱۵ درصد مابقی به سایر بدهی‌ها اختصاص یابد.

مهندس موهبتی همچنین تصریح کرد: از ابتدای مهرماه باید کارانه مدیریتی همزمان با کارانه پرسنلی پرداخت و از آغاز پروژه‌های جدید تا زمان ساماندهی مالی خودداری شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند منابع و هزینه‌ها گفت: در شرایط فعلی باید از روش‌های نوین و علمی مدیریت بهره گرفت. کمیته‌های منطقی‌سازی هزینه ها در دانشگاه‌ها باید فعال شوند، بر اداره بیمارستان‌ها نظارت دقیق تری صورت گیرد و مدیران خلاق، دلسوز و متعهدی که در مسیر بهره‌وری و خلق منابع ارزش افزوده و مدیریت منابع گام برمی‌دارند، در اولویت همکاری باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ