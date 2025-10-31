مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از تأمیناجتماعی تسویه میشود +جزئیات
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور ماه خبر داد و بر لزوم نظارت جدی معاونین توسعه دانشگاهها بر نحوه هزینهکرد این منابع تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در وبینار معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور با محوریت بررسی روند پرداخت مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در مرحله اول مبلغ ۱۴.۸ همت و طی دو هفته آینده نیز بخش دیگری از این مطالبات پرداخت خواهد شد که مجموعاً حدود ۴۳ همت است، انتظار میرود دانشگاهها در اسرع وقت و پس از دریافت مبالغ، نسبت به پرداخت مطالبات پرسنلی اقدام کنند.
وی یکی از مشکلات جدی بیمارستانها را تاخیر سازمانهای بیمهای در پرداخت مطالبات دانشگاهها دانست و گفت: به طور طبیعی این مهم نیز باعث تاخیر مطالبات پرسنلی، شرکتهای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی شده است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در ماههای اخیر با پیگیریهای مستمر، ۷۰ همت از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب اوراق پرداخت شده که از این میزان، حدود ۴۳ همت متناسب با اسناد ارائه شده برای پرداخت بدهیهای سازمان تامین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت کافی معاونین توسعه دانشگاهها بر فرایندهای مالی خاطرنشان کرد: حداقل ۵۰ درصد از منابع دریافتی باید به مطالبات پرسنلی، حدود ۳۵ درصد به حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و ۱۵ درصد مابقی به سایر بدهیها اختصاص یابد.
مهندس موهبتی همچنین تصریح کرد: از ابتدای مهرماه باید کارانه مدیریتی همزمان با کارانه پرسنلی پرداخت و از آغاز پروژههای جدید تا زمان ساماندهی مالی خودداری شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند منابع و هزینهها گفت: در شرایط فعلی باید از روشهای نوین و علمی مدیریت بهره گرفت. کمیتههای منطقیسازی هزینه ها در دانشگاهها باید فعال شوند، بر اداره بیمارستانها نظارت دقیق تری صورت گیرد و مدیران خلاق، دلسوز و متعهدی که در مسیر بهرهوری و خلق منابع ارزش افزوده و مدیریت منابع گام برمیدارند، در اولویت همکاری باشند.