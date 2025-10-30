خبرگزاری کار ایران
رویکرد ما بهبود شرایط کاری پرستاران در مراکز درمانی تامین اجتماعی است
به گزارش ایلنا  به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با رئیس کل و اعضای شورای عالی پرستاری کشور گفت: در هر دو مقطع حضور در سازمان تامین اجتماعی، بر انجام هر اقدام و تصمیمی در راستای کاهش فشار کاری، بهبود شرایط شغلی و حمایت از کادر پرستاری تاکید داشته‌ایم.

 مصطفی سالاری در این دیدار با تبریک میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار افزود: خدمات ارزشمند آنها در درمان و مداوای بیماران بسیار اثرگذار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از جذب حدود  ۲۸۰۰ نفر کادر پیراپزشکی شامل دو هزار پرستار در مراکز درمانی سازمان در سراسر کشور خبر داد و گفت: بعد از دریافت مجوز از سازمان استخدامی کشور، فرایند جذب و استخدام در بخش درمانی سازمان آغاز و جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری گفت: در مراکز درمانی ملکی، تعرفه‌گذاری جدید خدمات پرستاری به صورت پایلوت آغاز شده است و بزودی پرداختی ‌ها بر این اساس انجام خواهد شد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار ، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و تعدای از اعضای شورای عالی پرستاری کشور در ابتدای جلسه به بیان مطالب خود پرداختند.

 

