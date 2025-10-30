بازنشستگان کرمانشاه: درمان رایگان حق مسلم ماست

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از وضعیت درمان بازنشستگان و ناکافی بودن درمان ملکی انتقاد کردند.

این بازنشستگان گفتند: خواست اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی که مطابق آن تامین و ارائه درمان رایگان و مناسب برای عموم بازنشستگان از وظایف سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود، یک مطالبه جدی است؛ در عین حال، ما به تحمیل بیمه‌ی ناکارآمد تکمیلی اعتراض داریم و خواستارعدم تمدید قرارداد بیمه‌های تکمیلی هستیم.

بازنشستگان کرمانشاه با بیان اینکه ما بارها برای پیگیری این مطالبات اقدام کرده ایم، تجمع برگزار کرده‌ایم و نامه نوشته‌ایم اما پاسخی نگرفته ایم؛ افزودند: وضعیت فعلی درمان در تامین اجتماعی نگران کننده است؛ ظاهراً دولت هم اراده‌ای برای پرداخت همان ۷۰ همت اوراق قرضه ندارد؛ این شرایط ما را نسبت به آینده نگران کرده است.

