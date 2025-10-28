خبرگزاری کار ایران
اعتراضات کارگران بوئینگ آمریکا به هشتادوششمین روز رسید

اعتراضات کارگران بوئینگ آمریکا به هشتادوششمین روز رسید
کد خبر : 1706221
«طی هشتادو شش روز گذشته کارگران شرکت بوئینگ آمریکا در اعتراض به حقوق و مزایای خود دست از کار کشیده‌اند.»

به گزارش ایلنابه نقل از رویترز؛ کارگران معترض سه کارخانه ایالت‌های مرکزی آمریکا، جایی که  هواپیماهای نظامی و تسلیحات تولید می‌شود ،از روز ۴ آگوست دست به اعتراض صنفی زده ودر هشتادو ششمین روز از شروع اعتصابات کارگری در این واحد تولیدی، همچنان با توقف تولید به اعتراضات صنفی خود ادامه داده اند.

گفته می شود طی روزهای گذشته پیشنهاد دستمزد و مزایای ارائه شده از سوی مقامات صنایع دفاعی بوئینگ از سوی ۳۲۰۰ نفر از کارگران ماشین کارشاغل در  کارخانه‌های شهر ماسکوتا در ایالت  ایلینوی و شهرهای سنت‌لوئیس و سنت‌چارلز در ایالت میزوری مجدداً رد شد در نتیجه اعتصاب آن‌ها همچنان ادامه یافته است.

طی ۱۳ هفته گذشته بارها کارگران پیشنهاد مقامات شرکت بوئینگ را رد کرده و البته از آن طرف هم پیشنهاد کارگران از سوی مدیران بوئینگ رد شده است. 

این اعتصاب به توقف تولید بسیاری از تسلیحات از جمله هواپیماهای جنگنده اف ۱۵ در آمریکا منجر شده و روند نوسازی ناوگان نیروی هوایی این کشور را مختل کرده است. 

اتحادیه بین المللی مکانیک‌ها و کارگران صنعت هوافضای آمریکا اعلام کرده که برخلاف ادعای مقامات بوئینگ که اعلام کرده بودند خواسته کارگران را شنیده‌اند، رأی منفی کارگران به پیشنهاد مقامات این شرکت نشان می‌دهد که این اتفاق رخ نداده است. مقامات بوئینگ در حال توهین به کارگرانی هستند که در حال ساخت تجهیزات برای دفاع از کشور هستند. 

ا

 

