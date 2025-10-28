یک ماه حقوق تعدادی از کارگران کیش چوب پرداخت شد/ نارضایتی کارگران از روند پرداختها
در حالیکه حدود ۱۲۰ کارگر کیش چوب منتظر پرداخت معوقات مزدی پنج ماهه خود هستند، روز گذشته کارفرما یک حقوق خرداد ماه ۸۰ درصد از کارگران را پرداخت کرد.
تعدادی از کارگران کیش چوب واقع در استان هرمزگان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بعد از پنج ماه انتظار کارگران برای دریافت معوقات مزدی، روز گذشته کارفرمای شرکت کیش چوب، معادل یک ماه حقوق خردادماه را به حساب حدود ۸۰ درصد کارگر واریز کرده که موجب نارضایتی سایر کارگران شده است.
این کارگران با بیان اینکه چهارماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، در ادامه گفتند: کارفرما مدعی است منابع مالی کافی ندارد به همین دلیل توانایی پرداخت یکجای حقوق وسایر مطالبات معوقه کارگر شاغل در مجموعه کیش چوب نیست.
این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینههای اولیه زندگی درماندهایم، اظهار داشتند: نمیتوانیم معاش خانوادههایمان را تامین کنیم. در نتیجه چهار ماه بیحقوقی، خسارات غیرقابل جبرانی به زندگیمان وارد شده است.
این کارگران خواستار پرداخت هرچه زودتر معوقات مزدی خود شدند و گفتند: از کارفرما میخواهیم هرچه سریعتر مطالبات مزدیمان را کامل و برای همه کارگران پرداخت کند.