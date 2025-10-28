خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک ماه حقوق تعدادی از کارگران کیش چوب پرداخت شد/ نارضایتی کارگران از روند پرداخت‌ها

یک ماه حقوق تعدادی از کارگران کیش چوب پرداخت شد/ نارضایتی کارگران از روند پرداخت‌ها
کد خبر : 1706140
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی‌که حدود ۱۲۰ کارگر کیش چوب منتظر پرداخت معوقات مزدی پنج ماهه خود هستند، روز گذشته کارفرما یک حقوق خرداد ماه ۸۰ درصد از کارگران را پرداخت کرد.

تعدادی از کارگران کیش چوب واقع در استان هرمزگان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بعد از پنج ماه انتظار کارگران برای دریافت معوقات مزدی، روز گذشته کارفرمای شرکت کیش چوب، معادل یک ماه حقوق خردادماه را به حساب حدود ۸۰ درصد کارگر واریز کرده که موجب نارضایتی سایر کارگران شده است. 

این کارگران با بیان اینکه چهارماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، در ادامه گفتند: کارفرما مدعی است منابع مالی کافی ندارد به همین دلیل توانایی پرداخت یکجای حقوق وسایر مطالبات معوقه کارگر شاغل در مجموعه کیش چوب نیست.

این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده‌ایم، اظهار داشتند: نمی‌توانیم معاش خانواده‌هایمان را تامین کنیم. در نتیجه چهار ماه بی‌حقوقی، خسارات غیرقابل جبرانی به زندگی‌مان وارد شده است. 

این کارگران خواستار پرداخت هرچه زودتر معوقات مزدی خود شدند و گفتند: از کارفرما می‌خواهیم هرچه سریعتر مطالبات مزدی‌مان را کامل و برای همه کارگران پرداخت کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ