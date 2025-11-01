انتقاد یک فعال کارگری:
نارضایتی پشت نارضایتی؛ چرا قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان هر سال تمدید میشود؟
تا زمانی که فرآیند انتخاب بیمهگر تکمیلی درمان در چارچوب رقابتی، قانونی و زیر نظارت مستقیم بیمه مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی انجام نشود، نام بیمه تکمیلی درمان چیزی جز پوستهای پر زرقوبرق برای پوشاندن واقعیتی تلخ؛ یعنی رانت و انحصار و البته ناکارآمدی نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی که همهساله از سوی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تامین اجتماعی انجام میپذیرد، از موضوعات حاشیه برانگیز همیشگیست. درحالی که بازنشستگان در سالهای اخیر همواره به خدمات شرکت آتیه سازان حافظ انتقاد داشتهاند، همهساله همین شرکت در مناقصات برنده میشود.
با این وجود، بحث پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومانی اوراق توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت تعهدات بیمهای بخش درمان، این امید را زنده کرد که آتیهسازان با دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان مطالبات خود و به روزرسانی تعهدات تا پایان شهریورماه امسال، بهانهای بابت تاخیر نداشته باشد.
در این رابطه، مجتبی حاجیزاده (دبیراجرایی خانه کارگر کاشان و رئیس اتحادیه کارگران خودروساز) بیان کرد: رانت پنهان در بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی یک واقعیت است. ما شاهد پدیدههایی چون انحصار، تبانی و حذف رقابت شفاف در در مسئله بیمه تکمیلی بازنشستگان هستیم.
وی با اشاره به سخنان علیرضا محجوب درباره قرارداد کانونها بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار کرد: آقای محجوب بارها تاکید داشتند که قرارداد کانون عالی بازنشستگان با بیمهگر تکمیلی باید به شکلی باشد که یک بیمهگر در شرایط رقابتی انتخاب شده و شرکت منتخب باید به حدی از توانایی رسیده باشد که بتواند از پس ریسکها و تعهدات و تاخیرهای معمول پس بر بیاید؛ این نیز مستلزم این است که شرکت منتخب بیمه تکمیلی آورده قابل توجهی از پیش داشته باشد که شرکت آتیه سازان حافظ فاقد این ویژگی است و با چندماه تاخیر در پرداخت حق بیمه، فوراً خدمات خود را قطع میکند.
این فعال کارگری با اشاره به سند اصلاحیه آگهی مناقصه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بابت قرارداد بیمه تکمیلی امسال گفت: از جایی به بعد این آگهی نمایشی شده و همچنین این کانونها هستند که سقف مطالبات خود را با شرایط شرکت هماهنگ کردهاند. برای نمونه در همه بیمههای تکمیلی، سمعک و پروتز و عینک و... بخشی از تعهدات بیمه تکمیلی است اما برای بازنشستگان کارگری، چنین اقلام و تعهداتی هیچ زمان در آگهی مناقصه نمیآید!
حاجیزاده تصریح کرد: در سالهایی که تورم نفس بازنشستگان را بریده و سفرههایشان هر روز کوچکتر شده، رانت و عدم شفافیت و رقابت در قراردادهای بیمه تکمیلی درمان، به یکی از تاریکترین نقاط نظام خدمات اجتماعی کشور بدل شده است. هر سال، براساس ظواهر قانونی، کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی آگهی دعوت از شرکتهای بیمهگر برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان را منتشر میکند. اما نتیجه از پیش روشن است: هیچ شرکت بیمهای در مزایده شرکت نمیکند! این نه به آن معناست که هیچ شرکتی رغبتی در این موضوع ندارد.....
این فعال کارگری تاکید کرد: یک علت انحصاری و غیر رقابتی بودن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان که بسیاری از دوستان ما در کانونهای بازنشستگان از آن مطلع نیستند و بر مبنای عدم اطلاع تخصصی بر آن صحه میگذارند، این است که طبق بخشنامه رسمی شرکت بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه تجاری اجازه عقد قرارداد مستقیم با نهادهایی مانند کانون عالی بازنشستگان را ندارند. سالها قبل طی بخشنامهای به همه بیمه گذاران تجاری دستور داده شده که قبل از حضور در مناقصه، از بیمه مرکزی مجوز اخذ شود؛ بیمه مرکزی ایران اجازه ورود در این مناقصه را به هیچ یک از شرکتهای بیمه تجاری طی یک دهه اخیر نداده است؛ دوستانی که از علم اقتصاد آگاه هستند، میدانند که انحصار در همه فضاهای اقتصادی و قراردادها، باعث زیان مصرف کننده کالا و خدمات میشود.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط مناقصه اظهار کرد: در نتیجه، شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان که از منظر حرفهای یک شرکت بیمهای نبوده و زیرمجموعه بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، همهساله خیالش از ارائه هر سطحی از خدمات با هر نوع کیفیتی راحت است. در موارد بسیاری به جای مناقصه، گفتوگویی یکطرفه میان مدیران کانون عالی و نمایندگان آتیهسازان حافظ جریان مییابد.
حاجی زاده در ادامه اظهار کرد: بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان، ناچارند هزینههای هنگفت بیمه تکمیلی را بپردازند، در حالی که هنگام نیاز، با سقفهای ریالی پایین، تعهدات ناقص و خدمات تحقیرآمیز روبهرو میشوند. اگر هیچ شرکت بیمهگر دیگری اجازه حضور ندارد، این چه «مناقصهای» است که هر سال برندهاش همان شرکت است؟ و اگر ساختار حقوقی و اقتصادی کشور؛ کانون عالی را به رسمیت نمیشناسند، چگونه میلیاردها تومان از منابع بازنشستگان از مسیر کانون عالی جابهجا میشود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان بیان کرد: تا زمانی که فرآیند انتخاب بیمهگر تکمیلی درمان در چارچوب رقابتی، قانونی و زیر نظارت مستقیم بیمه مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی انجام نشود، نام بیمه تکمیلی درمان چیزی جز پوستهای پر زرقوبرق برای پوشاندن واقعیتی تلخ؛ یعنی رانت و انحصار و البته ناکارآمدی نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما یا باید روابط خود را با بیمه مرکزی تغییر دهیم تا ذیل بخشنامه مربوطه شناسایی شویم، یا اینکه تلاش کنیم با مطالبهگری، آن بخشنامه را اصلاح کنیم تا فرآیند برون سپاری خدمات بیمه تکمیلی عادلانه و رقابتی و شفاف شود.